El crematorio de la Cooperativa Eléctrica ya está listo para funcionar

Desde hace varios meses se aceleraron las pruebas y detalles finales para quedar lista en caso de que se presenten requerimientos.

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Santiago Barrientos informó que se trata de “una obra muy importante, que va a ser un servicio para toda la provincia, con prioridad para los asociados. Pero que va a beneficiar a todos los fueguinos, quienes ya no tendrán que viajar hasta Río Gallegos para tener el servicio de cremación. Con todo lo que implica no solo de costos, si no también por el momento difícil por el que atraviesa la familia”.

También señaló que “tanto la Municipalidad de Ushuaia como la de Río Grande y la de Tolhuin, han realizado consultas, por lo que demuestra que hay un verdadero interés y necesidad de este servicio. Incluso con Tolhuin ya estamos avanzando en un convenio”.

La obra realizada por la Cooperativa Eléctrica es un crematorio de punta y modelo a nivel nacional y cuenta con un horno de última tecnología, espacios de espera, un sector para servicios religiosos, cocina y área administrativa. El mismo se encuentra emplazado en la zona de Estancias Las Violetas en Río Grande.