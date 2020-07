El escáner de San Sebastián no funciona y aún se deben $6 millones

Por Elias García.-

La Ministra Adriana Chapperón informó que “se pagaron 14 millones de pesos en abril del 2019” por el escáner en comodato, que se encuentra vencido. Por problemas técnicos, dejó de funcionar. “No queremos poner ningún instrumento que no sirva para los fines que tenemos, no se trata de hacer publicidad con algo que no nos va a servir”, aseguró.

En el marco de la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal y la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Tierra del Fuego, la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, reveló que el escáner conseguido en comodato por la gestión anterior “está fuera de funcionamiento”, según la información brindada a la funcionaria por el personal de Gendarmería Nacional.

“Según lo que nos dijeron, el escáner prácticamente no se pudo utilizar porque no estuvo en condiciones; en octubre se puso en funcionamiento por pocos días, se rompió y finalmente en enero de 2020 salió de funcionamiento; hay una placa que no funciona y por lo que no sdijeron los técnicos muy difícil de reparar”, expresó Chapperón por FM Master’s.

“El escáner fue dado en comodato en abril del año pasado a la provincia, estaba fuera de funcionamiento, con lo cual se hizo un arreglo y posteriormente otro; se pagaron 14 millones de pesos en abril de 2019”, indicó la funcionaria provincial.

El comodato “está vencido y no fue de ninguna utilidad”. “No queremos poner ningún instrumento que no sirva para los fines que tenemos, no se trata de hacer publicidad con algo que no nos va a servir”, agregó.

A fines de septiembre del año pasado, el entonces Secretario de Estado de Seguridad, Javier Eposto, había informado en una entrevista, en el marco de la llegada del elemento a la provincia, que el comodato era “por 48 meses” y el pago, en su momento, comprendía “el primer año de mantenimiento, aparte del arreglo, es decir que la empresa tiene la obligación durante todo un año de venir a hacer el mantenimiento para que esté en servicio permanente”.

“Entre arreglos y otras cosas la provincia pagó 14 millones de pesos y debe aún 6 millones de pesos más 85 mil dólares”, consignó Chapperón sobre la deuda que aún mantiene el Ejecutivo por la adquisición.

Chapperón consideró que es un “escáner obsoleto” y el gobierno provincial analiza “si es posible adquirir nueva tecnología para poder ayudar en estos controles”, teniendo en cuenta que “la lucha contra el narcotráfico es un punto esencial” en la gestión.

Reunión con Nación

Por la misma temática, el último viernes el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, y funcionarios de su gabinete, mantuvieron una reunión virtual con la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. “Tomamos nota de la situación y vamos a gestionar que se pueda colocar un escáner con los requisitos necesarios para el paso fronterizo San Sebastián”, observó la funcionaria nacional.

En tanto, el mandatario provincial expresó que “si existe la posibilidad de contar con un escáner que realmente sirva para esta parte del país se va a construir la infraestructura necesaria para contar con este tipo de tecnología”.

Fuerzas de seguridad

En otro de los temas, la ministra Chapperón analizó en qué situación se encuentra la infraestructura y el equipamiento de las fuerzas de seguridad en la provincia.

“Queremos una policía cercana a la gente, poner a la fuerza en el lugar que corresponde; hoy la fuerza policial no tiene móviles, están en muy mal estado. También hemos tenido que utilizar nuestros buzos que no tienen sus equipos adecuados, y no estamos formando nuevos buzos en la Policía”, describió.

“Tenemos dificultad con el equipamiento que es obsoleto, tenemos dificultades con los elemento de Bomberos de Policía, en buen estado de conservación, pero también obsoletos”, prosiguió.

La gestión avanza, además, en la “remodelación y nueva construcción de lugares donde la policía debe permanecer, sea en comisarías o puestos en zonas de ruta”, los cuales consideró a la actualidad “en condiciones inhabitables”.

“Hemos tenido hace dos o tres días con la jefatura de la Policía para que nos interioricen del trabajo en conjunto con la empresa Motorola para pasar a un tipo de comunicación digital, es lo que tecnológicamente corresponde. No tiene sistema de comunicación como el que necesita”, explicó la funcionaria, quien además indicó que hay infraestructura “de más de 30 años” que debe ser reemplazada.

Por último, en cuanto a la adquisición de nueva infraestructura y equipos, Chapperón comentó que se buscará hacer frente a la erogación “con el dinero que viene por el petróleo” y “el resto podrá salir del presupuesto provincial”, el cual ya se está trabajando para ser presentado a la Legislatura.