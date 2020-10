“El hospital de Ushuaia no está colapsado, pero estamos por colapsar”

“Estamos en una situación crítica. El hospital no está colapsado, pero estamos por colapsar. Hay días que aparecen 8 o 10 de golpe y no sabes dónde meterlos”, dijo el Director del Hospital Regional de Ushuaia, Dr. Carlos Guglielmi.

Hasta ayer, la ciudad de Ushuaia registraba 73 nuevos casos positivos, con 9 pacientes internados en Terapia Intensiva.

“Lo que pasa acá es una realidad y la gente vive una realidad distinta. El domingo hubo asados con 30 personas. Acá la gente se está muriendo y afuera estamos como si todo fuera normal. Creen que somos los médicos que no tratamos a los pacientes y los pacientes se mueren. Paciente que entra a internación tiene muchas chances de morirse y eso lo tiene que entender la población. Yo llevo el virus a mi casa y contagio a todo el mundo y después vengo y lloro acá”, relató Guglielmi por FM Masters.

Y afirmó que “si tuviéramos los internados que tiene Rio Grande estaríamos colapsados”. Ayer, la ciudad del norte de la provincia registró 82 casos positivos.

El médico aseguró que “las internaciones en terapia son prolongadas, por ahí pasan 10 días. Tardan en irse y no tenés como movilizar una cama para poner otro paciente. Es una situación terrible, pareciera que todo está bien y de un día para el otro empieza ponerse toxico y se muere. Esta enfermedad te cambia de un da para el otro. Uno siente que a veces la ciudad no acompaña esto. Yo tengo a mi papá de 85 años y hace un mes que no lo veo. Aspiro que también se haga lo mismo. No quiero seguir internando gente”.