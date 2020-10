El proceso de selección de jueces se evaluará con perspectiva de género

Por Silvana Minue.-

El Consejo de la Magistratura sesionó este martes 6 de octubre, dando inicio al proceso para elegir a los jueces del Superior Tribunal de Justicia, tras la nueva ley votada en la Legislatura Provincial que permite la ampliación de tres a cinco jueces.

La vacante de los dos cargos fue tratada en la sede del Superior Tribunal de Justicia con la presencia del presidente Dr. Javier Darío Munchnik, el Vicepresidente Dr. Virgilio Juan Martínez De Sucre, del Ministro Jefe de Gabinete Lic. Paulo Agustín Tita y del Legislador Dr. Pablo Gustavo Villegas.

Mientras que el Legislador Ricardo Furlan y el Dr. Oscar Juan Suárez y el Dr. Miguel Ángel Castro participaron de la sesión de manera remota mediante la plataforma Cisco Webex Meeting. La sesión fue transmitida por el canal de youtube judicial.

En el encuentro se avanzó sobre la Ley Provincial Nº 1321, Decreto de promulgación Nº 1333/20, que dispone la apertura del respectivo Concurso y la publicación de edictos para cubrir los dos cargos de Juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En primer lugar, Villegas propuso que se incorpore en el acta, pautas valorativas atinentes a que la evaluación a los candidatos y candidatas se tenga en cuenta la perspectiva de género, tanto en la entrevista, evaluación, confección de temas de cuestionario que deberán someterse. Para llegar a este consenso se tuvo en cuenta textos académicos y las normativas vigentes. “La idea es que quienes tengan la posibilidad de juzgarnos, nosotros como consejeros debemos evaluar el conocimiento teórico, la formación respecto a la visión de género”, dijo Villegas al momento de presentar la moción.

Furlán indico que esto era un compromiso asumido por la cámara legislativa cuando se trató la ley días atrás. Finalmente se votó por la mayoría. “Nos obligamos los siete formalmente a que se cumpla así”, indicó el presidente.

Los tiempos se respetan aún en pandemia

Luego, los integrantes del órgano consideraron a votación la modificación en los plazos para que los postulantes presenten su documentación teniendo en cuenta las medidas de seguridad sanitaria por el COVID-19.

El consejero Dr. Suarez, acerco una propuesta de modificación del Reglamento, mediante la cual solicita duplicar los plazos de inscripción como así de vigencia de la validez algunos documentos de requeridos, conforme surge del proyecto que acompaña. Los fundamentos se basan en la situación de pandemia actual, a efectos de no vulnerar la posibilidad de inscripción de algún postulante. Explicó que “la situación de aislamiento, ha generado que existan personas aisladas, enfermas o inclusive hospitalizadas, razón por la cual la ampliación de los plazos permitiría contemplar estas situaciones, asegurando la concurrencia y participación de todos los interesados. Pone en consideración al cuerpo su propuesta”, indicó.

Munchnik por su parte propuso que en el actual contexto “pueden ser sorteadas mediante medios virtuales”. El Dr. Suarez, insistió en la presentación de su propuesta ya que obedece a la situación sanitaria actual y a la reciente sanción de la ley, reiterando que la misma surge como consecuencias de la pandemia, y de allí su oportunidad de presentarlo. “Hace meses que el Consejo de la Magistratura no se reúne, hace 15 días que fue sancionada la ley y el decreto se publicó el pasado martes. Me hubiera gustado presentar la propuesta hace seis meses antes, pero la apertura del concurso no era una cuestión que hace diez se tenía en cuenta, la idea era profundizar el reglamento para que haya representantes de los Colegios de abogados y la Asociación de magistrados para la toma de examen, por creo conveniente postular el cambio”.

Furlan sostuvo que “no es momento de reformar el reglamento, después de escuchar al STJ, sabiendo que nos facilitan los medios virtuales. Que tanto en la Legislatura como en el Ejecutivo se trabaja en esta nueva modalidad, nueva vida, y nueva mentalidad para poder avanzar. Dejar el tema de modificar el reglamento para tenerlo en cuenta hacia adelante. Cada vez que se llama a un concurso, se pone en tela de juicio estas cuestiones. Como miembro del consejo y legislador es importante que se lleve adelante lo que se ha votado en la Legislatura, tomando en cuenta que hace 27 años se vienen eligiendo jueces bajo esta modalidad y el resultado ha sido una justicia independiente del poder político”.

Finalmente, la propuesta de Suarez no prosperó y se votó 6 a 1 de no extender los tiempos de selección y se continuará adelante con el trámite de abrir la convocatoria de postulante a magistrados teniendo que están dado los medios informáticos necesarios disponibles, para llevar adelante el concurso, con el propósito de evaluar los tiempos de inscripción y trámites del concurso. El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, cuenta con los medios necesarios para realizar el proceso acorde a la nueva modernidad virtual y que la documentación requerida está disponible a través de medios electrónicos.