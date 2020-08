El reclamo de los Profesionales de la Clínica San Jorge en vías de solución

Por Silvana Minué.-

El Presidente de la Asociación de Profesionales de la Clínica San Jorge explicó a TIEMPO FUEGUINO la situación con las obras sociales y la atención medica respecto al reclamo de incrementos en los aranceles de los profesionales.

Acerca del convenio con el prestador Mediline, Torroba explicó que “hubo charlas previas para incrementar los valores de los aranceles que no se habían incrementado desde el año pasado, al no tener respuesta, se tomó como medida el traspaso de un valor al afiliado. A partir de ahí la obra social reaccionó, se comunicó con nosotros y ahora ya estamos hablando para solucionar el inconveniente”.

En este sentido, el dialogo abarcó en “acercar los datos de donde necesitamos el incremento, y estamos en vías de dialogo para tener un resultado final favorable”.

Por otro lado, con la obra social OSDE, la situación es diferente. “Hubo una alternativa similar a la Medilin. En junio presentamos la nota de solicitud de aumento debido a que desde el mes de diciembre no habíamos tenido ningún tipo de incremento, hubo una respuesta muy deficitaria. Solo un incremento del 8% en la consulta médica, lo cual no acercaba para nada a lo solicitado. Por ello se llegó al reclamo que fue no atender al paciente de OSDE pero atención en guardias y emergencias se mantuvo como siempre. Pero si el afiliado de OSDE se quiere atender deberá pagar un coseguro”.

Por lo tanto “esta medida durará 72 horas, si bien comenzó el miércoles, se levantaría este viernes”. Sin embargo, criticó la actitud de OSDE de presionar a los prestadores privados de no cumplir con la atención que corresponde se cortaría el contrato. “Esto es nefasto, a la altura del partido porque hace que el prestador tenga miedo a la actividad, entonces creo que se debe ser más sensato y ser más pudiente, porque es más fácil charlar como personas coherentes”.

“Se está tratando de llegar a un acuerdo, estamos abierto al dialogo, aunque no queremos que se haga de esta manera, Medilin fue más abierto, pero OSDE solo mantuvo una reacción de meter temor y presión en los prestadores para levantar la medida de reclamo normal y lógico que realizamos”, finalizó.