“En las nuevas medidas del banco central no avizoramos restricciones para las operaciones de la industria fueguina”

El secretario de Industria y Promoción Económica, Juan Ignacio García se refirió a las medidas implementadas por el Banco Central de la República Argentina en relación a la restricción de acceso a las divisas y afirmó que “estamos todavía analizando la medida, pero en principio entendemos que afectaría sólo la deuda financiera y no la comercial, de este modo la operación de Tierra del Fuego no se vería afectada”.

El funcionario aseguró que “las operaciones de importación de insumos no se hacen en efectivo, sino que generan en sí una deuda comercial, siempre que se pague a plazo, sin embargo, el alcance de las medidas del Banco Central no estaría orientadas a restringir el pago de este tipo de deudas, sino deudas financieras, de las que no habría, en principio, conocimiento sobre una acumulación importante por parte de las empresas del sector” explicó.

En el mismo sentido García insistió en que “a priori es poco probable que esta medida afecte de manera significativa a las empresas de Tierra del Fuego, de todas maneras, estamos averiguando si hay situaciones puntuales que requieran algún tipo de acción”.

Por otra parte, el Secretario de Industria expandió su análisis a un nivel nacional indicando que “gran parte de los sectores productivos en Argentina utilizan insumos importados, y de ninguna manera el Banco Central está apuntando a limitar la importación de materia prima para parar la industria”.

Asimismo, expresó que “en este contexto, y con la angustia que generan estas restricciones a la compra de dólares en la clase media, alimentar discursos tremendistas, planteando que corren riesgo los puestos de trabajo porque no se van a poder comprar insumos, no es muy responsable”.