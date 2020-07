“Estamos investigando a cada una de las personas que dio positivo y a sus contactos”, dijeron desde Epidemiologia provincial

La doctora Alejandra Aguilera, Jefa del Departamento de Epidemiología de Zona Norte de la provincia, habló acerca de los nuevos casos positivos que se registraron en la ciudad de Río Grande en los últimos días y aseguró que “estamos investigando por dónde ingresó el virus, lo que significa evaluar a cada persona confirmada”.

Con respecto a esto, señaló que son 23 los casos confirmados más la inclusión del niño derivado en Buenos Aireas diagnosticado positivo días atrás y que “nos está llevando horas y un trabajo muy grande de personal, porque tenemos que llamar a cada una de las personas que estuvo involucrada con cada uno de los casos confirmados”. También remarcó la necesidad de extremar las medidas de precaución y sostener la burbuja social para reuniones.

Con referencia al caso del niño derivado en Buenos Aires, Aguilera dijo que “dentro de los contactos una de las personas fue confirmada, por lo cual estamos viendo hacia atrás con quiénes estuvo esa persona”.

“Hablando con el hospital donde estuvo el nene internado nos queda pendiente también el resto del examen del avión porque estuvieron en contacto con ese niño. Por esta situación seguimos trabajando con la gente de Nación”, agregó y recordó que “el niño no tuvo síntomas”.

Asimismo, subrayó que “la transmisión del virus es un acto involuntario, no habíamos tenido casos en Río Grande hasta hace tres semanas, entonces, tenemos que investigar por dónde ingresó, lo que significa evaluar a cada caso confirmado y los contactos que tuvieron esas personas”.

Al hablar sobre el caso positivo del hombre de 53 años, indicó que “dentro de las 47 personas aisladas hay 18 casos confirmados” y reiteró que “igual que con el caso anterior, lo que se hace ahora es repreguntar a cada una de esas personas con quiénes tuvieron contacto”.

“Seguimos trabajando para ver si aparecen síntomas, la fecha de contacto con cada una de estas personas confirmadas y también para ver los antecedentes previos de cada uno”, comentó haciendo referencia a los procedimientos y la investigación.

También recordó que “todo lo que tiene que ver con fiebre, síntomas respiratorios, estornudos, dolor de garganta, tos, conjuntivitis, erosiones en la piel, dolor de cabeza, diarrea, pueden ser síntomas de COVID-19. Son cuadros muy variables”.

“Tengamos mayor cuidado, no sabemos con quién estuvo la otra persona. Es fundamental mantener la distancia, el lavado de manos, el alcohol en gel, no compartir reuniones con gente que desconocemos y que siempre las reuniones que sean con las mismas personas”, insistió Aguilera.

En esta misma línea, también se refirió a los demás casos positivos confirmados y señaló que “estamos llamando a cada una de las personas con las que han tenido contacto”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a una fase anterior de la cuarentena, la funcionaria subrayó que “depende de dos cuestiones, de la multiplicación de los casos y de la capacidad del sistema sanitario para contener a los pacientes que se hospitalicen”.

“Hasta el momento tenemos solamente una persona hospitalizada en Río Grande para controles de signos vitales, no por una complicación de su cuadro, sino porque en la misma intervención médica domiciliaria se registraron algunos valores fuera de lo normal y se decidió la internación para evaluar con estudios complementarios si está evolucionando favorablemente o hay alguna complicación”, finalizó.

*Resumen de nuevos casos detectados en la ciudad de Río Grande*

Los nuevos casos positivos en Río Grande son 23. A esto se debe sumar el niño derivado en Buenos Aires que ya estaba diagnosticado positivo pero que no estaba contabilizado en un principio como caso de Tierra del Fuego. Esto da un total de 24 casos.

Éste número se compone de la siguiente manera:

1 caso corresponde al niño derivado.

1 caso corresponde a un contacto estrecho con el niño.

1 caso corresponde a una persona que contrajo el virus fuera de la provincia, es decir, es un caso importado.

1 caso corresponde a una persona con nexo epidemiológico confirmado.

18 casos corresponden a contactos estrechos con la persona de 53 años vinculada a una institución deportiva.

2 casos corresponden a personas vinculadas a la empresa expendedora de combustible.