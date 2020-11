Lo afirmó el neumonólogo de Ushuaia, Dr. Jorge Sap. El médico opinó que “a nadie le ha ido bien con todo esto. Creo se murió mucha menos gente de la que podría haber muerto con las políticas que se tomaron”.

“La pandemia nos cambió la vida a todos. En la provincia seguimos con una gran cantidad de enfermos y contagiados y evidentemente no sabemos cómo frenarla”, dijo Sap por Radio Provincia Ushuaia.

Según el médico, “no estamos aprendiendo nada de otros países, ni tampoco aprendimos como sociedad. Muchas veces esto sacó lo peor de cada uno, a través del egoísmo. Estamos peleando con un enemigo común, pero actuando en forma individual y egoísta, sin pensar en el de al lado”.

Y advirtió que “cuando es un día lindo y uno pasa por el Paseo de las Rosas, se ven chicos tomando mate, sin barbijo, sin distancia. Falta un concepto amplio de solidaridad, porque quizás a esos chicos no les pase nada, pero después van a sus casas y contagian a padres y abuelos”.

“La realidad es que la gente se está muriendo, hay colegas de todo el país que mueren”, afirmó.

Con respecto al desarrollo de la vacuna que “hay que pensarlo en varias partes, abrir los ojos y ver qué intereses hay en todo esto. Se politizó mucho la pandemia y la enfermedad, en el país y en la provincia. Con la vacuna pasa lo mismo, cada uno tratando de vender su quintita”.

“Si las cosas se hacen bien, tanto una vacuna como la otra van a servir. Si el Estado compra vacunas debe tener la responsabilidad de saber que esa vacuna sirve. Yo creo que la mayoría de las vacunas que están en estudio van a servir, y hasta ahora no han tenido efectos colaterales”, expresó.

También se refirió a los efectos colaterales del COVID, y advirtió que “estamos estudiando el síndrome respiratorio post COVID con especialistas de todo el país, encontrando síntomas nuevos todos los días, esto es muy reciente y hay pocas certezas. Con tratamiento y buena respuesta el síndrome respiratorio post COVID tarda alrededor de 3 o 4 meses en dejar de sentirse”.

“Olfato y gusto, es variable, pero en alrededor de 60 días se vuelve a la normalidad. No sabemos las secuelas con certeza. La mayoría que sale de terapia intensiva queda bien, sin grandes secuelas”, informó.

“Los estudios van a continuar porque no se sabe cuánto dura la inmunización, en mi caso, en el primer análisis que me hicieron luego de la enfermedad no había generado anticuerpos. Tenemos que aprender a vivir de otra manera y no lo hemos aprendido, cuando te toca a vos lo pensás distinto, por eso la importancia de pensar en forma solidaria”, concluyó.