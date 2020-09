Factura electrónica: 5 beneficios de utilizar la modalidad digital

La factura es el comprobante que emite una empresa o un particular a sus clientes luego de concretar una operación de venta de productos o servicios. En Argentina, desde abril del 2019, es obligatorio utilizar la modalidad electrónica para emitir este comprobante.

Aunque al principio, como todos los cambios, este formato despertó cierta resistencia, lo cierto es que ofrece diversos beneficios para las empresas. Actualmente, cada vez más empresas se inclinan a introducir la tecnología y las facilidades de lo digital para agilizar y mejorar la gestión interna.

En esta nota, revisamos cuáles son algunas de las ventajas que ofrece la utilización de la factura digital.

Integración a sistemas de contabilidad digitales

Como ya dijimos, la tendencia actual en la mayoría de las empresas es llevar la gestión a un nuevo nivel: el virtual. En este marco, muchas compañías optaron por adoptar sistemas contables digitales.

Estas plataformas permiten integrar todas las tareas de administración en la nube, formando así un ecosistema online, que les permite atender todas las actividades desde un solo lugar. La tarea de la generación de factura electronica tiene la ventaja de integrarse fácilmente a estos sistemas contables.

Aumento de seguridad

Uno de los principales temores asociados a la facturación era el de la falsificación de comprobantes. En el caso de la factura electrónica, este miedo desaparece ya que el comprobante electrónico incluye sellos digitales únicos inalterables. Por otro lado, la plataforma de AFIP cuenta con sólidos protocolos de seguridad que garantizan la integridad de los datos de sus usuarios.

Disminución de costos

La factura electrónica se realiza desde la página web de AFIP y no tiene costos extra a diferencia de los factureros en papel, que debían comprarse en sitios especializados. Al generarse de manera digital, los comprobantes electrónicos eliminan los costos de impresión así como los de gestión y envío.

Agilización de los tiempos

Que la factura sea digital implica que está disponible en todo momento y su envío es mucho más simple. Es posible realizar facturas en cualquier horario y desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Por otro lado, el envío también se agiliza ya que, al estar en formato digital, es posible realizarlo mediante correo electrónico o aplicaciones de mensajería, entre otras opciones.

Eficiencia y productividad

La generación de facturas online ofrece la posibilidad de optimizar las tareas, disminuir los errores y aumentar el nivel de control. De esta manera, se elevan al máximo la eficiencia y productividad de la compañía.

Automatización de tareas: si bien son personas las que completan las facturas, es posible almacenar información de clientes para que no sea necesario ingresarlos a mano. Esto no solo agiliza los tiempos y la productividad, sino que evita errores comunes.

Disminución de errores: A diferencia de la factura en papel, la electrónica requiere que los campos se completen de manera específica, avisando al usuario si algo no coincide. También, ofrece la posibilidad de verificar los datos antes de su envío.

Facilidad de control: Las facturas quedan almacenadas en el sistema. Gracias a esto, ante cualquier duda, solo es necesario ingresar al buscador y tipear los datos de la factura para obtener el comprobante deseado.