Gastronómicos en la incertidumbre por la pandemia

Por Fabiana Morúa.-

El propietario de ‘137 pizzas y Pastas’, David Stutz dialogó con Fm Master’s donde expresó que “estamos tratando de tener una audiencia con el señor gobernador, presentamos una nota el 2 de julio, hasta el día de la fecha no hemos recibido respuestas. Estamos ante una situación donde, muchos de nosotros no sabemos cómo vamos a afrontar los sueldos de julio”.

“Han cerrado de manera permanente varios locales. Sabemos que, en la provincia, en febrero dependían 5000 familias; el último informe que nos pasó el gremio informa que son 3700 familias, hay una pérdida del 25% e incrementándose. No podemos afrontar los gastos fijos y lo único que nos ofrecen, a algunos, son préstamos; pero no llega a cubrir casi nada”; detalló.

Stutz manifestó que “escuchamos que hay un fondo destinado para asistencia para el sector -si algún legislador puede aclararlo-; nos juntamos ayer y éramos 25 colegas y ninguno hemos recibido nada”.

Respecto a las medidas que analizan tomar, el propietario de ‘137 pizzas y Pastas’ indicó que “primero optamos por salir por los medios; pero queremos tener una reunión con el gobernador porque no se está informando o no le está llegando la imagen de cuál es la situación de todos los comerciantes gastronómicos en una ciudad turística donde hay días que no abrimos cubiertos”.

Por otro lado, aclaró que “los que hemos abiertos, si estamos en condiciones normales en comparación al año anterior en cuanto a cubiertos, estamos por el 10 o 20% de facturación mensual debido que no hay turismo no hay nadie que informe sobre cómo estamos trabajando”.

“Cuando se declaró la pandemia que dictaron la cuarentena todos cerramos; cuando nos dijeron de abrir nadie salió a decir que, el público general, podía salir y que nosotros contamos con las medidas de precaución, que contamos con el distanciamiento social”; remarcó Stutz.

Informó que “nosotros, el mes pasado, iniciamos una acción el día viernes 10 de julio donde varios locales salimos al costo, hasta un 30% de descuento para incentivar a que las personas salgan. Realmente la gente no sale, no hay asistencia por parte del gobierno, lo único que hay son préstamos, más créditos para endeudarnos ante un futuro que es incierto”.

Ante la consulta por los subsidios que brindan desde el Ministerio de Producción; Stutz aclaró que “la información la enviaron por mail, pero tenemos que dirigirnos ante el Banco de Tierra del Fuego, allí el Banco te evalúa para saber si estas capacitado para un préstamo. No queremos más préstamos”.

Manifestó: “En mi caso particular tengo un préstamo, hay otros empresarios que tiene 2 o hasta 3 préstamos; cómo vas a afrontar algo cuándo llevamos 135 días sin facturar”. Sumó que “la única ayuda que se está recibiendo y no es en todos los casos, es el ATP de nación para una parte de los sueldos del personal, no se contemplan a los propietarios porque, como dijo Emilio Sáez el propietario de la Panadería La Unión de Tolhuin, ‘piensan que tenemos un contenedor con dólares’. La verdad es que algunos tenían ahorros y los han ido quemando, otros no teníamos ahorros”.

Otra propietaria de un local gastronómico de Ushuaia, Mariana Gauna; en su caso que son una sociedad tampoco tienen respaldo; declaró que “la respuesta que tuve yo es, en una parte donde me dicen que presente boletas, recibo las boletas con deudas y así las presenté. Me dijeron que ellos no me van a pagar deudas: Debo alquileres, servicios básicos, no tengo empleados; pero mi negocio es familiar, si yo no tengo ventas no tengo como pagar ni siquiera el alquiler de donde vivo. Es más, debo el alquiler de mi negocio hace muchos meses, estoy tapada en deudas. Cuando pido ayuda o subsidio tampoco me dan nada porque somos una sociedad de hecho”.

Gauna manifestó que “no tengo respuestas, los mails que mandó con todos los requisitos me dicen que tengo que rehacer la nota; ya la envié 3 veces y en una de las respuestas me dicen que no mande deudas; pero las deudas que tengo son de luz, de agua, de gas y me dicen que no la presente porque ellos no me van a ayudar con deudas. No sé qué hacer”.

También puso palabras a su situación, José Satorres que indicó: “La problemática es la siguiente, acá no se trata de créditos, préstamos y demás; lo que necesitamos es que alguien nos avizore un horizonte y que, si nosotros pensamos un poco, la actividad que nosotros ejercemos viene para muy largo porque Ushuaia en su casi 100% es una actividad turística”.

“Tenemos el mercado local, pero hoy gracias a ello tenemos mucha oferta gastronómica y el mercado local no alcanza para todos, considerando la situación de crisis que vivimos”. Además, “avalando lo que dijeron mis colegas –Stutz y Gauna- estamos todos por la misma situación, no se trata de que el Banco te haga un préstamo porque si vos sos una persona consciente analizas que compromisos vas a tomar”; expresó Satorres.

A su vez, Satorres afirmó que “cuando hablamos de una ayuda, hablamos de una ayuda de verdad, no de un crédito de 200, 300 o 400 mil pesos porque no todos pasan por la misma situación; cada empresa tiene su staf de personas. Yo en suma tengo 22 empleados y me la estoy bancando solo; todavía no abrí mi restaurant en el centro porque si lo abro me va a costar 3 veces más que teniéndolo cerrado”.

Respecto al trámite con el Ministerio de Producción, Satorre detalló que “por distintas cuestione no califico en el Banco, tengo 2 sociedad y 1 negocio unipersonal. Más allá de no calificar, es cómo accedes a un crédito de 300 o 400 mil pesos, realmente eso no sirve, la problemática es mayor porque hoy debemos plantearnos cómo llegar sanos a la meta de apertura. Hablamos de un año más”.

“Todos aquellos que salen a decir que, en julio, en septiembre o en diciembre, no es así. Tenemos para un año largo, no se va a resolver así como así. Nuestra preocupación es cómo llegamos dentro de un año, como mantenemos a los empleados que tenemos a nuestras espaldas”; asegura.

Es decir, “no podés despedir gente porque el DNU te lo prohíbe, se está atado de pies y manos. Acá el problema no es del empresario, es de todos: Del gobierno, del empresario y de los empleados. Invito al señor gobernador o a quien designe a ver qué estrategia económica de actividad, cómo salir adelante, cómo llegamos manteniendo las fuentes de trabajo sin tener ingresos. Es muy complicado, muy triste, pero es la realidad que estamos transitando hoy y queremos hacernos escuchar para ver si alguien nos da alguna línea de cómo resolver nuestro problema día a día”; concluyó.