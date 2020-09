Gobierno denuncia a la Federación de Bomberos por supuesta malversación de fondos en Tolhuin

En la mañana de hoy, el interventor del cuartel de Bomberos de Tolhuin Pedro Franco y el Secretario de protección civil de la provincia Daniel Facio, presentaron una denuncia en la sede del Juzgado en el barrio YPF de Río Grande, por supuesta malversación de fondos en el cuartel de Tolhuin.

“Hemos constatado que han incurrido en delitos contra el estado. En la administración de los fondos que está girando la provincia hacia la asociación de bomberos de Tolhuin, hemos podido determinar, a partir del asesoramiento legal, que hay varios delitos, el más grave es el de una asociación ilícita, con la concurrencia de dos o más personas para cometer actos ilícitos. A partir de esto hicimos las presentaciones correspondientes”, dijo Daniel Facio por FM Masters.

Y aclaró que “venimos a proteger al bombero voluntario, que debemos sepáralo de estas asociaciones. Los bomberos deben tener su obra social y su jubilación, debemos garantizarla, y debemos separarlos de esto”.

“No puede ser que los utilicen para juntar firmas cuando en realidad estamos en la concurrencia de malversación de fondos públicos. Podemos discutir porcentajes de la deuda, pero no podemos mirar para otro lado con estas cuestiones. Vamos a ser minuciosos en las rendiciones y vamos a contar con el asesoramiento correspondiente. Las autoridades a nivel nacional están al tanto y contamos con el apoyo. Vamos air más allá”, advirtió el secretario.

En tanto que desde la Federación de Bomberos dicen que “se quiere ensuciar a la institución”, a lo que Facio respondió: “no estamos hablando de un hecho en particular sino de varios hechos, entendemos que estamos ante delitos importantes contra el estado, que vamos a agotar todas las pruebas y puedo asegurar que son muchas, para que la justicia determine si existe o no los delitos”.

La denuncia contemplaría la venta irregular de dos vehículos. También incluye la supuesta compra en 2018, de equipamiento e instrumental para el cuartel de Tolhuin, que no se consigue en el país, y habría sido adquirida por un proveedor extranjero, que nunca habrían llegado a los bomberos.

En cuanto a la supuesta venta irregular de una camioneta gomería móvil, Facio señaló que “no hay papel que certifique la acción comercial. Estamos hablando de que la federación estaba interviniendo el cuartel de Tolhuin y luego su secretario también”.

Según Facio, “la denuncia no anula el reclamo de los bomberos, podemos discutir de la deuda, no estamos hablando de un tironeo político, esto va mucho más allá, es muy serio, no se trata de una discusión política, estamos aportando pruebas”.

“Atrás de las personas nobles se cometieron delitos, se han desviado fondos. El agravante es que era dinero para poder comprar elementos de protección personal que nunca llegaron al cuartel”, aseguró el funcionario.