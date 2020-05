Habilitaron la actividad física individual y de una hora por día

El Ministerio de Salud de la provincia, con el aval del Comité Operativo de Emergencia, resolvió autorizar en todo el ámbito de la provincia el inicio de la actividad deportiva individual al aire libre.

Al respecto, el Secretario de deportes y Juventud de la provincia, Carlos Turdó señaló que “va a haber cruce de personas, pero no salidas grupales”.

Para las actividades es obligatorio el uso de barbijo y se debe respetar el límite de distanciamiento de 200 metros entre personas.

Se puede realizar fuera de la zona céntrica en una distancia no mayor a 10 kilómetros del domicilio, lo que permitirá que haya distanciamiento suficiente entre los que salen a hacer deportes.

“Es para evitar que se generen charlas, para que no sea aprovechada como una actividad social. Me voy a cruzar con gente, pero voy a seguir con mi rutina. No es en grupo, y es para andar a pie o en bicicleta”, explicó Turdó por Fm Del Pueblo.

Y agregó que “la idea es no hacer disciplinas deportivas, sólo entrenamiento. Que no permanezcamos juntos durante la actividad”.

El secretario adelantó que aún están en evaluación los protocolos de los gimnasios, para lo cual la ministra de salud, Judith Di Gilio, mantuvo una reunión con los propietarios de los gimnasios privados.

“Sabemos cómo es la situación, porque hay puestos de trabajo, pero desde el gobierno nacional se van tomando medidas y se bajan normativas. Respecto del deporte, todavía no hay nada que lo permita”, advirtió Turdó.

“Hay que ser responsable, esto garantiza algo esencial como la actividad física, pero lo tenemos que cuidar. Si la gente sale a trotar en estas condiciones, no vamos a tener problemas, pero si lo utilizan mal ya es otra cosa, esperemos que no se desvirtúe”, señaló.

Si bien ya se hacía cierta actividad deportiva durante las salidas recreativas autorizadas, ahora se autorizaron las actividades deportivas de 11 a 15 hs en general, y de 14 a 15 hs para las personas que realizan tareas esenciales y que no pueden usar esos horarios.