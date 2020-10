Hace casi un año que no puede ver a su hija y pide ayuda

Se trata de una situación que vive una madre de Río Grande. Tania Ibarra está en lucha constante para poder recuperar a su hija y estar con ella nuevamente. Aún no tiene respuesta a su reclamo.

Por Fabiana Morúa.-

Una nena de solo 5 años no puede ver a su mamá hace muchos meses. Apenas hay comunicación telefónica a través de algunas llamadas o audios. Por ello, Tiempo Fueguino dialogó con Tania Ibarra, una madre que no puede ver a su hija hace casi un año: “A mi hija no la veo desde diciembre del año pasado. Todo esto sucedió porque él me pedía el acta de nacimiento original de nuestra hija para anotarla en un jardín en el barrio Chacra II para lo que yo me negué porque yo vivo en el centro y me quedaba más cómodo a mi llevarla e irla a buscar”.

“Un día él me manda mensaje, un fin de semana que a él le tocaba estar con la nena, me dijo ‘si no me traes ese papel te olvidas de tu hija’. Solamente por eso, ese fue el motivo por el cual no me deja verla”; explicó Ibarra.

Cabe remarcar que Tania sufrió violencia física, verbal y psicológica por parte del padre de su hija. Un calvario de cual pudo salir, pero ahora vive otra pesadilla: No poder ver ni estar con su hija.

Sumado que en marzo de este año se declaró una pandemia, situación sanitaria mundial complicada por un virus que no conocemos, Ibarra continúo sin poder ver ni estar con su hija. “Solamente tuve comunicación con mi hija a través de llamadas y audios por WhatsApp; también consultándole a la abuela de mi hija para saber cómo esta. A veces responden, otras no”; describió.

Otra de las consultas que se le hizo a Tania fue si hubo algún tipo de acuerdo con el padre de su hija: “Nunca pude tener una buena comunicación ya que si hablábamos siempre había maltratos verbales, así que nunca pude tener una comunicación”, llegar a un acuerdo.

Respecto a la comunicación con la justicia “siempre por medio de mi abogada, quien me citaba las veces que había alguna respuesta, lo cual dependía de lo que se solicitaba, por el cuidado personal de mi hija, pero no ha pasado nada”.

“Nadie me pudo dar una respuesta, fui a la DPI que está frente a la excomercio 2; hablé con la directora de ese lugar porque tengo entendido que manejan lo que está relacionado con asistencia social. También fui frente al cine y aún no encontré ninguna respuesta porque sigue todo igual”.

También, Tania aseguró que “no sé si tiene la tenencia completa, sino una provisoria; pero es hasta que el juez defina bien como queda esto. Falta una audiencia que tiene como carátula que yo pido el reclamo del cuidado personal de mi hija”.

Asimismo, se le consultó el motivo por el cual él tiene dicha tenencia: “Porque él fue a hacer una denuncia a la policía, una denuncia falsa, donde yo, a los 2 meses de vida de mi hija, hice abandono de persona; que yo fui y se la entregué. Entonces, el juez piensa que el centro de vida de mi hija es el hogar de él, del progenitor”.

Se le consultó a la madre de la nena que tipo de acuerdo tenían respecto a las visitas: “Anteriormente, siempre nos manejamos con palabras, pero no me manejaba con él sino con los abuelos, siempre tuve trato con los abuelos. Nunca pude hablar o acordar algo con él acorde a lo de mi hija”.

“Igualmente, cuando inicié con todo esto para recuperar a mi hija íbamos a tener una mediación a la que yo fui y él no por lo que no pudimos tener ningún arreglo; así que días de visitas para mí, nada. Simplemente no me la deja ver”; expresó Tania.

Paralelamente, ella está acompañada por otras madres, recibe apoyo de otras mujeres que entienden o han vivido una situación similar a la suya.

Ibarra agregó que “voy a pelear hasta lo último por mi hija porque tengo pruebas, tengo testigos de que mi hija si vivió conmigo y que mi único error fue enviarla con el padre para que él la pueda ver día por medio. Voy a luchar por ella y la voy a recuperar porque nadie me puede sacar el derecho de madre. Hasta lo último, lo que sea por mi hija”; finalizó Tania Ibarra.