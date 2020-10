La CGT cuestionó las flexibilizaciones ante el avance del Covid

Por Silvana Minue.–

La Confederación General del Trabajo se expresó ante las medidas implementadas por el Gobierno de la provincia con respecto a COVID-19. Expresaron “preocupación y consternación por las enormes contradicciones a las que estamos expuestos por parte de las Autoridades provinciales, a través del COE, de sus ministros y ministras”.

Desde la CGT hicieron un balance de las declaraciones de los funcionarios. “Mientras el director del Hospital Regional Ushuaia, Carlos Gugliemi se refirió como “preocupante” la situación actual del nosocomio local por la cantidad de personas internadas, en declaraciones por FM MASTERS, la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, confirmó “que no habrá más cuarentena para los pasajeros que lleguen a Ushuaia en los vuelos de Aerolíneas Argentinas los días 15, 22 y 28 de octubre”.

Análisis de la situación:

Es evidente que el COE y el Gobierno de la provincia no están observando o teniendo en cuenta las declaraciones preocupantes de las Autoridades del Hospital Regional Ushuaia.

Para la ministra Chapperón, la circulación viral que existe en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA o Córdoba, sería de la misma intensidad que en Ushuaia y Río Grande, (por lo tanto, no habría problemas para que la gente viaje, se traslade o circule).

Pero para el gobierno fueguino la circulación viral, para los que provienen del continente, es menos nocivo, que, entre Ushuaia y Río Grande, (teniendo en cuenta los cambios de decisión con respecto al tránsito entre las dos ciudades) ya que en la provincia no está autorizada la circulación hasta el día de hoy. Sin cuestionar esta medida, tomada más por los lineamientos a nivel nacional que por evaluaciones internas, sí cuestionamos la flexibilización de ingresos sin control de personas del resto del continente, considerándola una evidente contradicción.

Asimismo, la ministra expresó: “Para el vuelo del 15 de octubre se va a necesitar hisopado negativo, domicilio en Tierra del Fuego, excepto aquellos que sean trabajadores esenciales”. “Ya no se va a exigir la cuarentena porque en la medida que nosotros tengamos la misma circulación viral que tienen los lugares donde provienen los vuelos como Buenos Aires o Córdoba, no tiene sentido que las personas vengan y hagan una cuarentena”. “La Cuarentena mientras dure esta situación epidemiológica en Tierra del Fuego, no va a ser necesaria”

Para los residentes de Ushuaia, aunque el resultado del hisopado sea negativo, obligatoriamente deben cumplir cuarentena y no pueden viajar.

En Ushuaia, si se tuvo contacto con una persona contagiada, se llama al 107 y la contestación es la siguiente: que la persona haga cuarentena, aunque no tenga síntomas y aunque no le hagan el hisopado.

Se desconoce de qué manera se corrobora que la persona proveniente del resto del país, con hisopado negativo, no desarrollará el virus días después, por haber estado en contacto con nexo epidemiológico en su lugar de origen, ya que no tendrá seguimiento.

Sobre los partes epidemiológicos con el cómputo de los casos positivos, en TDF, no se comprende la evaluación. Por un lado, los únicos casos positivos que se tendrían en cuenta son aquellos a los que efectivamente se les hizo el hisopado y dieron positivo. No obstante, al resto de la población, por contacto con contagiados, aunque no les hacen el hisopado, se les dice que los consideran positivos, que deben permanecer en cuarentena por nexo epidemiológico, pero no se los tiene en cuenta para el cómputo de casos por contagio.

De acuerdo a las declaraciones del director del Hospital en el sentido de que la proporción entre las altas e ingresos es desfavorabley que se tiene un 80% de ocupación de camas, se torna preocupante las decisiones de flexibilización llevadas a cabo por el Gobierno provincial. Asimismo, el profesional aconseja que la población no se reúna, porque la atención del Hospital es irreemplazable y se encuentra al límite.

Tras esta variedad de situaciones, que desde la C.G.T. regional Ushuaia pudo detectar es que se manifestaron en alerta “por las enormes contradicciones, ambigüedades e imprecisiones a la hora de la toma de las decisiones. Consideramos que la población está expuesta ante la falta de medidas concretas que impidan la circulación comunitaria para evitar contagios y no complicar la atención y contención sanitaria. Falta de supervisión y control de las Actividades y falta de atención a las observaciones que se realizan a través de los profesionales de la salud del Hospital Regional Ushuaia”.

También criticaron que “Los reclamos de sectores privados de la sociedad reflejan la incapacidad del Estado Provincial en llegar con subsidios a esos sectores, producto de la herramienta otorgada por parte de la Legislatura provincial a través del Programa PROGRESO, solo abona la leyenda de la ley del derrame, por lo que jamás llega en profundidad al pueblo trabajador”.

Por último, el Poder Nacional ha declarado a 18 provincias en situación crítica, que deben adecuar nuevas restricciones, entre las cuales se encuentra Tierra del Fuego, encabezando el ránking de contagios cada 100.000 habitantes, por lo cual “no parecería ser, las nuevas flexibilizaciones decretadas por el Ejecutivo provincial, la manera de resguardar la salud y el severo control para evitar la propagación del virus”.