La madre de la víctima de abuso sexual contó el calvario que vivió desde que hizo la denuncia

Por Fabiana Morúa.-

Romina dice que tomó conocimiento del hecho el 4 de febrero, e inmediatamente hizo la denuncia.

“Ella venía de una pijamada con sus amigas que no veía desde el año pasado y a ellas se lo confesó”. Las amigas le pidieron que me lo diga”; expresó la mujer.

Al momento de hacer la denuncia, relató que “ese día fue un caos. Cómo fue el tejemaneje; no están preparados para este tipo de denuncias o no se esperaba que fuera hacerla, porque desde la persona que nos recibió las preguntas iban y venían, el segundo agente también nos volvió a preguntar y el tercero lo mismo. Hasta que una oficial se dio cuenta y me trajo un vaso de agua”.

“Acababa de enterarme lo que le paso a mi bebé; no era fácil de digerir. Luego me dicen que nos van a llevar a familia. Entra otra oficial, nos da fuerza, le da un caramelo a mi hija, nos busca un patrullero con 2 agentes más que nos vuelven a tomar los datos y el motivo de porque íbamos a familia; para que al llegar me digan lo mismo que en la entrada”, contó.

“Me hacen pasar a la oficina, me toman la denuncia y en las computadoras no les andaba el sistema, así que empezamos la denuncia en un lugar donde había otro agente y después pasamos a otra oficina. A todo esto, mi nena conmigo; yo no sabía que no debía estar; estaba denunciando lo que ella me decía delante de la oficial, ambas le preguntábamos prácticamente”

Y continuó su relato: “Luego salí, me llaman de nuevo y me dicen que espere mi hija afuera un rato; me llaman y me hablan 3 chicas en una habitación a un costado y yo ya me quería volver a mi casa con mi hija. Pasamos cerca de 3 horas largas si es que no fue más.”

“Cuando me iba pregunté si me daban copia de la denuncia, pero nada, el juzgado me iba a notificar”, agregó.

“Pasaron días, semanas y no pasaba nada hasta que volví a ir donde empezó la odisea; fui a preguntar qué pasaba, me dijeron que estaba en minoridad y familia, a lo cual respondí que no la había hecho penal y me dicen entonces está en fiscalía. Cuando fui a comisaria de familia me dijeron que la causa es 55/20, Juzgado Instrucción 3, está ahí”.

Sostuvo que “me tenían de acá para allá, yo preguntando cuando iban a hacer algo porque no podía más con seguir así”.

Romina fue consultada respecto de cómo influyó el aislamiento obligatorio en esta situación, y dijo que “desde Defensoría Municipal nos asesoraron sobre cómo podía seguir en la cuarentena y que cualquier disposición que hubiera dispuesto el juez seguía vigente”.

En cuanto a las expectativas que tiene la mujer sobre la justicia, aseguró que “esperaba la consigna que nunca llegó por la pandemia, como dice el Sr. Juez”.

Esta semana, la sociedad de Tolhuin manifestó su malestar con la presencia de la persona, alojada en la ciudad, lo que fue destacado por Romina: “La movilización fue importantísima, ellos unidos lograron cuidarse. Quiero que se haga justicia, porque mi bebé quiere estudiar abogacía y le voy a demostrar que vale la pena luchar por lo que sueña”.

Si bien las autoridades municipales y el cuerpo de Concejales de Tolhuin manifestaron su descontento con la presencia del imputado, también expresaron su acompañamiento a la víctima y quieren justicia para ella.

Romina se mostró agradecida, y opinó que “ojalá tuviera representantes con el mismo nivel de empatía en mi ciudad –Río Grande-, pero están muy cómodos en su cuarentena como no les tocaron un familiar”.

Ahora, el acusado vive de nuevo en Río Grande. La madre de la víctima pidió “que deje de gozar de ciertos beneficios por ser quien es, y que empiecen a resolver por lo que hizo”.

También se le preguntó por su representación ante la justicia, y explicó que no tiene “ni idea de quien representa a mí bebé. El fiscal, cuando me acerque hablar, más bien a suplicar, estaba su secretaria que me llamo y me dijo que me calmara, que hable con el Juez que ellos ya habían resuelto la medida cautelar”.

Romina calificó de “absurda”, la prohibición de acercamiento en el mismo edificio. “No respetó y ni le importó; para colmo, cuando vas hacer la denuncia te tildan de que no tenes cámara para filmar lo que pasó o si algún vecino vio algo y no, nadie vio nada, jamás; si vieron no lo dicen”.

Ahora, Romina y su hija se trasladaron a la casa de una amiga. “La verdad, mis amigas Mery y Rosa se portaron muy bien, Sil, Anita, Ely, Mica, Kary, Sandra; todas estuvieron en estos momentos, aunque con la pandemia es poco el trato, pero acompañaron con sus mensajes y llamadas”.

En cuanto a su hija, Romina contó que “está medianamente tranquila, inevitable no extrañar a sus hermanos, su gata y la comodidad de su cama y querer su habitación. Ella sigue con episodios temblores ahogos, son secuelas de lo que vivió. Respeto su decisión de no volver al domicilio y no voy a someterla a una decisión de llevarla al edificio de nuevo porque ya sufrió demasiado estos años sin poder hablar; ahora se va a respetar su decisión y acompañarla a que se sienta protegida. Por eso voy a seguir luchando”; aseguró.

Finalmente, fue consultada por la protesta que se llevó adelante ayer, jueves, ante el domicilio del victimario, presunto violador. “Tenía entendido que era una manifestación pacífica, de echo fueron conocidas con sus bebés e hijos en el horario recreativo para que solo manifestaran la disconformidad de su vuelta al barrio y el apoyo”.

“Lo que pasó, de la tirada de gas, me pareció exagerado; golpes y piedrazos no me representan, porque no quiero más violencia para mi hija; es más la alejo de todo eso. Solo puedo decir que agradezco el acompañamiento del barrio, entiendo su enojo, pero yo manifiesto mi enojo con palabras y no con golpes, no te niego que si hubiera tenido la oportunidad le grito un par de cosas, pero por mi hija me reservo dichas actitudes. Ella merece verme entera y no en ira”; concluyó.