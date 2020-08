La ordenanza vigente del servicio de delivery es de 2008 y sólo autoriza a motos para circular

Por Elias García.-

La proliferación de vehículos afectados a servicios de delivery, particulares o de empresas, motivó el reclamo de la Secretaría de Comercio del Gobierno de la provincia hacia el Concejo Deliberante de Río Grande para instar a los ediles a crear una nueva normativa o actualizar la que está en vigencia desde el 2008, y sólo permite realizar esa actividad a “motos, motocicletas y vehículos similares”.

El regreso a la Fase 1 de la cuarentena obligatoria en Río Grande, por la pandemia del COVID-19, intensificó otra vez el movimiento de cualquier tipo de vehículos que circulan por las calles y trasladan productos, ya sea de manera particular o contratado de manera tercerizada por alguna empresa.

En el escenario también aparecen agencias de remises o paradas de taxis que, también, cumplen el mismo rol ante una evidente caída del consumo de su servicio natural: el traslado de pasajeros.

En los últimos días, la Secretaría de Comercio (que expidió los permisos habilitantes para desarrollar el tipo de actividad en el marco de la cuarentena obligatoria), por intermedio del subsecretario del área, Jaime Alderete, solicitó al Concejo Deliberante y al Municipio de Río Grande dar un “marco normativo” al sector. ”Se tiene que redactar un proyecto de ordenanza y establecer todos los aspectos de control inherentes a este servicio, porque a Dios gracias hasta ahora no ha pasado ninguna desgracia”, apeló.

“Si se quisiera esto rápidamente se puede sacar porque no es complicado redactar un proyecto de ordenanza”, señaló el funcionario provincial.

Ordenanza del 2008

La ordenanza vigente del servicio de delivery en Río Grande (2622/2008) se refiere a “la aplicación a toda aquella actividad que comprenda el traslado de alimentos (se prohíben las bebidas alcohólicas), mercaderías o la realización de trámites, realizada a través de motos, motocicletas u otros vehículos similares, con personal propio o contratado”.

La normativa comprende 14 artículos entre los cuales se establece la documentación a presentar, tanto para el permiso (habilitación municipal del comercio, datos personales del respartidor/cadete, título de propiedad del vehículo o habilitación y póliza del seguro), como así también otras condiciones como chaleco o pechera de seguridad reflectivo, licencia de conducir y otros requisitos, mientras se realiza el envío.

Por otro lado, la ordenanza contempla un registro de prestadores particulares y señala a la Dirección de Inspección General del Municipio de Río Grande como organismo de control, entre otros puntos.

El titular de la agencia de remis “Islas Malvinas”, Héctor Coppa, aportó su visión respecto de la situación del servicio de delivery en Río Grande.

“Si están pidiendo al Concejo que hagan una nueva normativa es porque está mal lo que están haciendo. Están haciendo mal las cosas, no sé quién habilita tantos delivery. La Municipalidad dice que es Gobierno y yo calculo que eso tiene que habilitarlo la Municipalidad porque es local”, aseguró.

“Es un tema medio raro porque nadie da información de nada, cada vez más carteles de delivery, autos en la calle que pasan por el carril esencial y no hay control. No entiendo por qué hacen eso, si realmente quieren menos movimiento, es más sencillo que habiliten taxis y remises para delivery, entonces trabaja la gente de la calle y no gente que se incorporó ahora a la calle ahora”, observó Coppa.

“Conozco municipales o gente de la fábrica que está haciendo una changuita. El que no tiene laburo no tiene auto para andar, el que está haciendo delivery ya tiene trabajo, a fin de mes cobra su sueldo y tiene que quedarse en la casa”, criticó.

“El trabajo de delivery lo tenemos que hacer lo que estamos en la calle todos los días, los que somos del rubro. Nosotros hacemos desinfección, cumplimos con todos los protocolos, utilizamos tapaboca, podemos hacer delivery”, opinó el titular de la agencia.

Coppa deslizó que, “como siempre se maneja el amiguismo, el conocido”. “El que entra a las redes sociales ve páginas de delivery, incluso algunas piden móviles para trabajar. ¿Cómo trabajan? No sé, cobrarán una frecuencia, un canon por cada delivery. Hace un negocio en negro, sin seguro ni nada, cualquier móvil va, la verdad no sé cómo es el sistema y cuánto cobra la agencia de delivery”, señaló.

“El taxi y remis bajó muchísimo el trabajo, casi un 60 o 70 por ciento y se puede compensar con delivery. Todo el mundo sabe que está mal lo que se está haciendo, que hay camionetas o autos ploteados haciendo delivery de punta a punta. Pero un taxi o un remis les piden de todo, que está bien, pero pedimos que sea parejo”, finalizó.