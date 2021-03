La OSEF anunció la urgente compra de medicamentos

Durante la mañana de hoy se presentó una discusión entre los trabajadores de la OSEF que incluyó a los de la Obra Social, Farmacia y Óptica, con el representante de los activos Gustavo García.

En este marco, la Presidenta de la Obra Social de la Provincia, Mariana Hruby se presentó en el servicio de farmacia donde se realizaba la asamblea.

“Vemos con mucha preocupación que no se están generando los medicamentos para tratamientos oncólogicos, insulinas, o para el HIV, que vienen con una demora importante. Hemos conformado una comisión para que podamos venir a decirles que se haga un relevamiento de stock y formular de forma urgente los pedidos”, dijo Hruby.

“Obviamente es el personal que traba todo y nosotros queremos solucionar un problema muy grande que es la distribución de los medicamentos. Nos encontramos con cuestiones personales o que se quiere llevar a lo político y no nos parece bien, está en el medio el afiliado y velamos por ellos”, aseguró la funcionaria.

“Hay una cuestión interna, no es ahora, es de varios años que ahora caigo en el medio. Tengo reclamos por todos lados, de tratamientos urgentes y no logro que los compren. Ellos hacen alusión a que yo le di la orden de no comprarlos en noviembre y esto no es así. Solo fue una cuestión presupuestaria y no mía. De esto se agarraron para dilatar”, dijo aduciendo a los problemas administrativos que atrasan las compras de insumos.

Hruby indicó que una vez recabada toda la información se generarán de forma urgente los pedidos de medicación para que lleguen en la semana.

“Se quiere solucionar los estancamientos de contrataciones, se pide informes, y hago lo administrativamente todo lo que está en mi alcance porque en el medio está el afiliado”, afirmó.

“Ellos tienen que cumplir con las contrataciones y no lo hacen, deberán rendir cuentas y si no lo cumplen de esto saldrá un informe. Siempre hay una historia, y hoy no tengo medicamentos. Entonces saldré a tomar cartas en el asunto, lamento que no les guste, pero es así, en el medio está el afiliado”.

“Yo conozco la administración por dentro y para ellos es un problema, por eso me quieren sacar de cualquier forma, pero si me voy, voy hacer lo que corresponde, cumpliendo con el afiliado. Me van a denunciar de que soy violenta y que los hostigo pero yo le digo que trabajen”, concluyó.