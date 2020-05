La semana que viene los comercios de Río Grande y Tolhuin van a poder abrir sus puertas

Lo afirmó la ministra de gobierno Adriana Chapperón. “Les pedimos a los que se van a manifestar que no es necesario, porque ponen en riesgo a ellos y al resto de la comunidad”, dijo.

“Hemos estado trabajando con la cámara de comercio de Río Grande y tenemos aprobados los protocolos para las distintas etapas. Ellos sabían que la apertura iba a ser gradual y ya están preparados, de acuerdo a los protocolos. Ya los hay en comercio y no hay muchos cambios”, aseguró la ministra por Fm Del Pueblo.

Y agregó: “En Río Grande están preparados los comercios, ya se venía trabajando en esto”

Y adelantó que “en Ushuaia todavía no, tienen la posibilidad de abrir tres veces por semana y van a pasar a hacerlo todos los días, en la medida que sigamos en la situación epidemiológica actual”.

Cabe destacar que, por cuarto día consecutivo, la provincia no registró ningún otro caso positivo de Covid-19.

“Han bajado mucho los testeos, no hay requerimiento de la comunidad de tener síntomas para realizar el testeo. Se han hecho en los hogares que tienen abuelos en situación de internación y posteriormente se va a hacer en el servicio penitenciario. Estamos haciéndolos en los lugares que tienen gente encerrada que no tiene contacto con el exterior”, informó Chapperón.

Y reiteró que “no hace falta manifestarse, porque el gobierno está permanentemente ocupado en la situación de todos los fueguinos, de los privados y del sector público”.

“Vamos abriendo actividades tratando de darle posibilidad de trabajo a todas las personas, hemos trabajado muy bien con las cámaras, tanto de Ushuaia como de Río Grande, ellos mismos vienen avanzando en un trabajo sostenible. No es necesario hacer manifestaciones para hacernos saber lo que ya sabemos”, señaló.

Y subrayó que “si no hay salud no hay nada”.

“Hoy se acaban de abrir las fabrica en Río Grande. Tratamos de darle la oportunidad a todos. Hay más de mil cuentapropistas anotadas en cada una de las ciudades. Hemos habilitado a profesionales, porque también los independientes necesitaban una serie de papeles para seguir trabajando, pero tenemos que entender que es gradual. Las cámaras de comercio han sido sumamente respetuosas trasladando lo que necesitan para volver a tener una situación normal”, dijo.

“Las peluquerías van a estar habilitadas también”, aseguró. Y puso el acento “en escuchar a los especialistas, que hablan de las medidas de prevención que corresponden. Si usamos el cubrebocas, vamos a poder hacerlo, obvio que hay actividades que tienen más riesgo, pero hemos habilitados a los odontólogos. Si no todos nos transformamos en especialistas, me parece que tenemos que respetarnos en esto. Pedimos respeto por los profesionales de la gente que conoce el virus y su comportamiento”.

Con respecto a los reclamos del sector de comercio en Río Grande, Chapperón aseguró que “el gobierno está atendiendo todas las situaciones, pero la gente tiene que entender que si se enferman no van a poder trabajar y además van a tener que resolver un problema de salud. Esto no es un capricho del gobierno, es una situación extrema del país”.

Y recordó que “hace 15 días teníamos todo cerrado, y hoy tenemos comercios atendiendo desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas. La próxima etapa de Río Grande y de Tolhuin es la apertura, que se va a dar si están preparados. Pero hay que tener en cuenta que si la situación sanitaria retrocede nos va a ir mal a todos, por más que tengamos necesidad de trabajar. Estamos tratando de no perjudicar a nadie, y también hay una responsabilidad individual en esto”.

“Si salen tiene que ser una sola persona, una vez a la semana. Porque ahora empieza a salir a gente que necesita trabajar, tenemos que respetar nuestros espacios. En Ushuaia, la semana próxima que se van a abrir las fábricas, va a haber más movimiento”.

“Los que tengan la posibilidad de ir en su vehículo particular que lo haga, para que no se agolpen en el transporte público: Esto significa que va a haber más tráfico. No es lo óptimo, pero la gente no tiene plata para pagar un taxi”, dijo.