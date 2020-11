La TV Pública Fueguina recibió una medalla por parte del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas

Personal de la TV Pública Fueguina recibió una medalla de reconocimiento tras 25 años de acompañamiento ininterrumpido a la vigilia por Malvinas.

Al respecto, el Presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, Raúl Villafañe, señaló que “la iniciativa surgió tras cumplir 25 años de realizar la vigilia ininterrumpidamente para reconocer a personas e instituciones que nos han acompañado y colaborado.

Asimismo, agregó que “creímos que la mejor manera de reconocerlos era entregándoles una medalla con el tacho que simboliza nuestra querida vigilia y es una forma de agradecer a todos los que nos acompañaron, entre ellos a todos los trabajadores de la TV Pública”.

“Este año tuvimos el contratiempo de la pandemia, pero nosotros seguimos trabajando con el canal mediante llamados telefónicos e hicimos una vigilia virtual que salió perfecta. Esas cosas hay que valorarlas”, remarcó Villafañe.

Por su parte, Mauricio Bravo, trabajador de la TV Pública Fueguina subrayó que “los reconocimientos siempre son importantes y para todo el personal del canal el tema Malvinas es un tema muy sensible. Cuando se trata de la vigilia no se escatima equipamiento ni voluntad y este reconocimiento también es a la memoria de nuestro compañero Sergio Ibarra que ya no está y que era un gran seguidor de la causa”.