Ley de Emergencia: Ahora en manos de los legisladores

Luego de una conferencia de prensa realizada ayer, el gobernador Gustavo Melella presentó el tan esperado proyecto de ley de Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social. El mismo sería por el plazo de 12 meses, pudiéndose prorrogar por idéntico plazo una única vez.

Derivado de dicho proyecto, se crearía el Programa de Recuperación Económica y Social (PROG.R.E.SO). Con esta herramienta, y el aval de la legislatura mediante, se pretende iniciar un proceso de recuperación económica en el territorio y sostener los puestos de trabajo. Ahora bien, algunas de las medidas más identificables son la suspensión de ejecuciones fiscales y prórroga de moratorias hasta el 30 de junio de 2020. Otro punto importante es la excepción de pago de Ingresos Brutos por 90 días a los contribuyentes del régimen simplificado. Con estas medidas, el ejecutivo busca reducir la presión fiscal y, más el apoyo del Banco Tierra del Fuego, no ejecutar deudas por debajo de los $25.000, aliviando los compromisos de los clientes de la institución.

Melella destacó que “Las fueguinas y los fueguinos tienen que tener la tranquilidad que este proyecto de ley fue elaborado, pensado y discutido con total responsabilidad, pensando únicamente en el bienestar de todos. Debe ser la primera vez en la historia de la provincia que se presenta un proyecto de ley de emergencia económica administrativa que no implica ningún tipo de ajuste, ni sobre la administración pública provincial, ni sobre el sector privado”.

Sin embargo, los dos puntos más importantes, y quizá controversiales de la ley, son los mencionados a continuación. Los fondos para financiar dicho pro-grama serán los obtenidos en la Ley Provincial Nº 1132 Art. 12, es decir, los provenientes de los bonos. PROG.R.E.SO tendrá acceso a los fondos restantes de aquellos 200 millones de USD de deuda que se tomaron en la gestión Bertone y estaban atados a un listado de obras públicas aprobados mediante una ley. En esa misma línea el artículo Nº20 del proyecto presentado autorizaría al ejecutivo a realizar desafecciones y disposiciones de los fondos específicos creados por leyes provinciales y modificaciones presupuestarias a fin de cumplir con las previsiones de esta nueva ley.

El otro punto que puede llegar a dar de qué hablar es la autorización para que el ejecutivo realice operaciones de crédito público, pudiendo ser interno o ex-terno, por un monto de 3.000 mil millones de pesos (algo así como 45 millones de dólares al oficial) para obtener medios financieros derivados de la situación de emergencia.

¿A dónde irían los fondos? El programa estaría apuntado a micro, pequeñas y medianas empresas, comercios y productores, autónomos o monotributistas no registrados como empleadores y sin relación laboral de dependencia pública o privada vigente. Estas líneas de asistencia caerían bajo la cartera del Ministerio de Producción y Ambiente.

Ya planteados, al menos a mi parecer, los puntos más importantes de la ley, analicemos en detalle algunas cuestiones. El Gobierno contará con los famosos dólares de los bonos (recordemos que Löffler habló de casi 50 millones de dólares), hasta ahora en un limbo por la paralización de las obras, redirigiéndolos hacia su programa PROG.R.E.SO. Asimismo, podrá sumar casi la misma cantidad a través de una nueva toma de deuda, externa o interna. La primera pregunta que me surge es: ¿De dónde saldrán esos 3.000 millones de pesos? El Estado Nacional está casi al borde del default, con una emisión monetaria récord sólo para cubrir los costos y un déficit fiscal por las nubes. Si la plata aparece, parece que Nación es el sospechoso menos probable. Vayamos a la deuda externa, al inicio de la gestión Bertone la provincia ya tenía una muy mala calificación crediticia; lo que llevó a condiciones menos que óptimas: tasas altas y condiciones de renegociación atadas a los Estados Unidos. Ahora, con un panorama internacional mucho más complejo y la propia situación in-terna, tanto a nivel país como provincia: ¿Habrá algún bonista dispuesto a arriesgarse? Y si lo hace ¿Qué tasas y condiciones pondrá?

Otro punto que me inquieta, es que el proyecto no incluye un detalle al pormenor del programa PROG.R.E.SO. ¿Serán créditos? ¿Subsidios?¿Cuáles serán los métodos de selección?¿Habrá preferencia hacia ciertos sectores?. Se nos presenta un programa muy abarcativo, que ya quedaría aprobado desde la ley sin saber que implica.

Cuando el Gobernador declara “Debe ser la primera vez en la historia de la provincia que se presenta un proyecto de ley de emergencia económica administrativa que no implica ningún tipo de ajuste, ni sobre la administración pública provincial, ni sobre el sector privado” no está particularmente min-tiendo, pero si omitiendo algunas consecuencias al mediano plazo. Una nueva carga de deuda a una provincia que no tiene margen de maniobra para pagar los compromisos previos que ha hecho a sí misma (los aumentos a estatales). ¿Cómo podrá hacerse cargo de una nueva deuda, posiblemente en dólares? Si hablamos de los fondos a relocalizar, esos famosos 50 millones de dólares estaban comprometidos a obras ¿Cuál será el impacto en las fuentes de trabajo de la construcción?

En toda crisis económica, cuando uno pone en un lugar, está sacando de otro. Sea de otra necesidad o del futuro. Un estímulo monetario, sea en caso de aporte no remunerativo o crédito a tasa subsidiada, tiene un impacto a corto plazo y sino está acompañado de obras estructurales que ofrezcan algún tipo de beneficio en pos del desarrollo productivo, terminan siendo pan para hoy y hambre para mañana. Esto no quita que hay que asistir a los que la crisis ha golpeado de forma más dura, pero pide que no haya visión de túnel a lo inmediato; que por ver el árbol uno se pierda el bosque.

Quitando las cuestiones relativas a el camino a seguir para el desarrollo de la provincia y sobreponerse a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, me quedo con un último interrogante: Con esta capacidad de redirigir fondos y pasar por sobre leyes provinciales, ¿qué rol cumple la Legislatura? Una vez aprobada la ley ¿serán meros espectadores del ejecutivo?