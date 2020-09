Línea 144: Se recibieron 66.121 comunicaciones

Por Silvana Minué.-

Entre enero y julio de 2020, se recibieron 66.121 comunicaciones por violencias de género, informó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a la Línea 144 que es destinada a contener a mujeres en situaciones de violencias de género. Según los datos informados, durante la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) aumentaron un 25% los contactos, respecto del mismo lapso de tiempo en un periodo anterior a la cuarentena. El promedio fue de 263 comunicaciones diarias.

Los datos nacionales también dan cuenta de las intervenciones según las circunstancias de las violencias que motivaron la comunicación con la Linea 144. El 89% corresponde a la modalidad violencia doméstica. En relación con los tipos de violencia registrados, casi la totalidad de las personas refirieron sufrir violencia psicológica por parte de su agresor. En segundo lugar, un 68% refirió haber sufrido violencia física y, en tercer lugar, 36% afirmo haber sufrido violencia económica. El 13% manifestó haber sufrido hechos de violencia sexual, En el 14% de los casos se utilizó un arma (de fuego o punzocortante).

Realizando una comparación períodos 2019 y 2020 se da que en marzo 2020 se recibieron 982 comunicaciones menos por violencias de género que durante el mismo mes de 2019 (-17%). En abril de 2020, ya bajo los efectos del ASPO, se recibieron un total de 2326 comunicaciones más (+28%).

Entre mayo y julio, la tendencia se mantuvo: en 2020 se recibieron 2580 consultas más que en mayo de 2019 (+31%), en junio el aumento fue de 2217 consultas (+29%) y en julio de 2595 (+31%). Es importante destacar que desde la vigencia del ASPO, la Línea 144 de Nación incorporó nuevos canales de atención (mail y WhatsApp).

La actuación Policial

Consultada a la Comisaria Inspectora Ana Durán a cargo de la Comisaria de Género y Familia, ubicada en Deloqui 480 sobre la modalidad de trabajo junto a la línea 144 explicó que cuando alguien llama a la línea nacional, la operadora te asesora cual es la comisaria más cercana donde se puede dirigir de acuerdo a la localidad donde se encuentre, ya sea una comisaría de mujer o de género o a la comisaría local más cercana donde debería haber personal preparado para actuar en estos casos.

También indicó que “en los meses de marzo, abril, mayo disminuyeron las denuncias. Antes de regir el Aislamiento Social Obligatoria recibíamos 15 denuncias diarias en las comisarías. Esta disminución es porque la víctima no podía salir del domicilio junto a su victimario o no tenía un acceso telefónico para pedir ayuda. Luego del mes de mayo, volvieron las denuncias, se triplicaron, y actualmente trabajamos en esa estadística, no solo con reincidentes sino con casos nuevos. Lo que suma son casos de violencias físicas, hay muchas mujeres golpeadas. Últimamente ha habido casos nuevos, y mujeres que no tienen redes o no tienen familiares y se la debe alojar actuar con instituciones para actuar, como la Dirección de Políticas de Género del Gobierno de la Provincia, la secretaria de la Mujer y los juzgados y la Fiscalía”.

Asimismo, remarcó que desde el área policial se trabaja de manera territorial. “En la Comisaria Quinta del Barrio de Andorra también tenemos un espacio de género y tomamos tramites y asesoramiento para los barrios aledaños teniendo un acceso de 24 horas. Trabajamos con menores, violencia familiar en contexto de violencia de genero. Trabajamos con la mayoría de la población, hay una demanda, y el trabajo es importante ya que trabajamos con personal capacitado en género y profesionales desde abogados hasta psicólogos, todos trabajando en conjunto con el personal policial”.

Laffite: “Esas consultas antes no se hacían y no quería decir que no pasaba”

Por su parte, la subsecretaria de Políticas de Género, Noelia Flores Laffite analizo los datos planteando que “hace diez años atrás no se hablaba de temas de violencia de género. Hoy estamos poniendo el ojo ahí, hubo un cambio social ligado a los movimientos feministas, entonces me parece genial que las personas llamen al 144 o a los números municipales o provinciales para consultar cómo actuar ante un caso así por ejemplo “mi vecina le pasa esto, quiero saber que hacer “. Esas consultas antes no se hacían y no quería decir que no pasaba o que había menos violencia, sino que no estaba legitimada”.

La asistencia municipal

La Secretaria Noelia Trentino Martire, también fue consultada por TIEMPO FUEGUINO sobre su actuación en temas de denuncias o consultas de violencia d género e informó que “la Secretaría cuenta con el Programa de Protección Integral de la Mujer y Articulación de Acciones Directas, trata de un área compuesta por un equipo interdisciplinario que brinda información, contención y asesoramiento. Está compuesto por abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y personal administrativo capacitadas en perspectiva de género”.

Trentino Martire agregó que “Desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hemos ampliado los canales de comunicación, readecuado el sistema que otorga turnos e implementado otras metodologías que, gracias a la tecnología. Se ha comenzado con un plan de seguimientos de casos, donde hemos retomado el contacto con las mujeres que se han acercado a la Secretaría durante los últimos 4 años, en algunos casos para ofrecerles nuevamente las herramientas y el asesoramiento de la Secretaría, actualizar información de contacto o detectar alguna situación que requiera ser asistida”.

Para denunciar

Cabe recordar que durante el periodo de aislamiento social para mitigar el coronavirus #COVID19, las personas víctimas de violencia familiar y de género podrán realizar consultas a través de las líneas telefónicas de las Comisarias de Género y Familia de:

Ushuaia 2901-436888

Río Grande 2964-416525

Tolhuin 2964427377

EMERGENCIAS 101

También se encuentran activos los mails de cada Comisaria:

USHUAIA – [email protected]

RIOGRANDE – [email protected]

TOLHUIN: [email protected]