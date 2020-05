Los controles policiales se levantan durante el día, pero habrá controles sorpresivos

El Gobierno anunció que desde hoy, sólo se tendrá en cuenta para circular la finalización del número de documento. Quienes tengan terminación par, podrán salir los días pares y aquellos cuya finalización sea impar, lo harán los días impares. Dejará de tener vigencia la terminación de la patente vehicular.

Con respecto a los controles en la vía pública que hacen efectivos de la policía provincial, los mismos se han levantado desde las 6 de la mañana hasta las 23 hs, sin embargo, continuarán los cortes policiales sorpresivos.

“A partir de las 23 hs hasta las 6 AM se implementan los controles, porque se encuentra en plena vigencia el DNU de Nación donde interviene la justicia federal”, dijo el comisario Darío Rodríguez, por Fm Aire Libre.

El comisario reiteró que “esta flexibilización no es para salir a pasear, tenemos horarios de esparcimiento para hacer actividad física, aprovechemos estos horarios. La intención es que mantengamos esta cuarentena, si los menores no tienen que salir, que no lo hagan.”

“En esto se basa la flexibilización, se apela a la responsabilidad y el compromiso, porque el permiso existe, pero no quiere decir que en caso de un control se detecte a una persona que no tiene motivos para salir, ahí se dará intervención a la justicia federal”, explicó.

Es por esto que, desde hoy, en algunos sectores de Río Grande, como el puente Mosconi, habrá un control estricto por la noche. Los controles habituales que había en algunas arterias de la ciudad se levantarán, pero en otros puntos de la ciudad habrá controles sorpresivos.

En los retenes policiales se verificarán los permisos laborales, porque la cuarentena continúa.

En el caso de la ruta 3, la misma todavía se encuentra con transito restringido hasta que se determine una nueva modalidad.

En el caso de que vaya más de una persona en un vehículo, esas personas deberán justificar su presencia allí.