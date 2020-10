Los pasajeros del vuelo que arribó a Ushuaia fueron comunicados y aislados

Ante la situación acaecida en el vuelo de Aerolíneas Argentinas, el Ministerio de Salud de la Provincia reitera que a la persona que presentó el certificado con resultado positivo de COVID-19, se le dictaminó el inmediato aislamiento.

Asimismo, desde el área de epidemiologia se comunica que ya se han realizado las comunicaciones y los aislamientos correspondientes con los pasajeros de los asientos aledaños tal cual marca el protocolo vigente.

Como consecuencia de esto, se informa al resto de los pasajeros que no han sido contactados por el personal sanitario, que se encuentran fuera del riesgo de contagio por no haber tenido contacto estrecho con la persona con COVID positivo. Motivo por el cual no es necesario comunicarse al 107 para avisar que estuvieron en dicho vuelo.

Es por este motivo, que desde la cartera de salud se llevaron adelante todas las acciones enmarcadas en la barrera sanitaria, tanto dentro del Aeropuerto Malvinas Argentinas como el posterior seguimiento de las personas que corresponde notificar del aislamiento preventivo de 14 días.