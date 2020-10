Los pasajeros que arriben en los próximos vuelos humanitarios no deberán hacer la cuarentena

Lo afirmó la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, en relación a los vuelos humanitarios que llegarán a la provincia el 15, 22 y 28 de octubre.

Si bien aún no hay confirmación nacional sobre la fecha en que volverán los vuelos de cabotaje, en caso de que prospere el anuncio, se darían de baja los vuelos humanitarios programados.

“Lo que hay que ver es como Tierra del Fuego va a recibir a los vuelos que no serán de repatriados. Son protocolos que estamos discutiendo”, dijo Chapperón por FM Masters.

Y aseguró que para el vuelo 15 de octubre, “los pasajeros van a necesitar continuar trayendo el hisopado negativo, domicilio de Tierra del Fuego, excepto trabajadores esenciales, pero no se va a exigir la cuarentena, porque en la medida que tengamos la misma circulación viral que tienen Buenos Aires o Córdoba, no tiene sentido que haga cuarentena, entonces no se va a exigir”.

“No tiene sentido que se haga la cuarentena estricta, porque tenemos la misma circulación viral que las grandes ciudades del país, así que mientras dure esta situación epidemiológica en Ushuaia no es necesaria. Si aspiramos a vuelos de cabotaje es un contrasentido pedir que el turismo interno haga cuarentena estricta”, concluyó.