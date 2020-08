Los vecinos de los damnificados por el incendio aportaron su testimonio el día después: “Jamás vimos algo así”

Por Elias García.-

El arrasador incendio que atravesó ocho viviendas y dos galpones de pequeñas dimensiones desde Pasaje Namúncura hasta Colón, también generó el testimonio de los vecinos de la manzana (que completan las calles Espora y Fagnano), que participaron en colaboración con bidones y baldes de agua para contrarrestar las llamas.

Celia Figueroa, una vecina que vive en la esquina de Espora y Colón, relató los acontecimientos el día posterior al incendio. “Jamás vimos algo así. Fue impresionante, era desesperante ver cómo se quemaban las viviendas. Había casas atrás y no se podía ingresar. No había viento, si no, esta manzana no quedaba”, recordó.

“Llegaron los bomberos y creo que a ellos se les desbordó la situación porque comenzaron a llamar a otras dotaciones y tuvieron que terminar trayendo al camión de aeropuerto”, relató Celia.

“Como familia hoy estamos agradeciendo a dios porque no nos pasó nada. Somos todos vecinos de muchos años. Le agradezco a los vecinos y todos los que colaboraron, que trajeron baldes y bidones para apagar el fuego”, continuó la vecina del barrio 25 de Noviembre.

Además, Figueroa reclamó por la falta de infraestructura que tienen en la zona respecto de un hecho de semejante magnitud. “Es momento de que empiecen a poner grifos en las esquinas, no sé cada cuánto, pero para evitar esto. Ahora nos queda el sabor a humo. Estamos bien, pero uno se preocupa por los vecinos y por lo que cuesta volver a recuperar su techo”, sugirió.

Campaña en el barrio

En otro gesto para destacar de los vecinos, que se sumaron de forma masiva a la ayuda para las familias afectadas, Celia comenzó con una campaña de donación en la Iglesia Evangélica Mahanaim, ubicada en Espora y Colón.

“Quiero invitar a la comunidad a que haga sus aportes, mi esposo es albañil y va a colaborar en levantar las casas”, contó.

Las donaciones pueden acercarse de 9 a 18 horas en la dirección mencionada, y ante cualquier consulta el teléfono disponible es (2964) 580079.

En simultáneo, ayer se iniciaron campañas en distintos sectores de la ciudad: en el quincho de Campolter (Viedma N° 410, desde las 9 en adelante); en la carpa de los trabajadores de Textil Río Grande (Belgrano y Roldán); y en la Escuela N° 2 (Belgrano y San Martín).

También la empresa Cohyse SRL, desde ayer, resaltó que se necesitan materiales de construcción y contenedores para las familias damnificadas. Los vecinos que puedan realizar un aporte se deben comunicar al (2964) 480246 para coordinar el traslado. Asimismo se convoca a colaborar a gasistas matriculados, electricistas matriculados, maestros mayores de obras o arquitectos; que se pueden comunicar por la misma vía.

El resultado de la pericia

En el transcurso de la mañana de ayer se realizó la pericia bomberil por parte del personal de Bomberos de la Policía, que determinó el evento como “hipotético accidental”.

Según el análisis concretado, el fuego comenzó en una de las habitaciones de la vivienda de Pasaje Namúncura N° 372, donde se localizó un artefacto de calefacción con material sólido sintético adherido sobre su carcaza. Además se constataron “restos combustionados de colchón y otras prendas de vestir”.