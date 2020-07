Lovese: “Un decreto de un presidente no puede violar la constitución de la provincia”

El Presidente de la Fundación Ushuaia XXI, Julio Lovece, fue consultado por el pedido del gobierno de la provincia a Nación, para que derogue el Decreto Nacional N° 929/2016 por el cual se pretendió crear la Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados y Archipiélago de Año Nuevo.

La determinación de avanzar en su derogación se fundamenta en que la iniciativa encarada por la gestión provincial anterior con el apoyo del gobierno de Mauricio Macri, plantea “ilegitimidad e inconstitucionalidad”.

“Estamos totalmente de acuerdo con el pedido del gobierno provincial”, dijo Lovece por Fm Masters.

Y agregó: “Cualquiera que haya tomado el trabajo de leer la constitución de la provincia, tiene muy en claro que el decreto firmado por Macri en 2016 esta violando la constitución de la provincia, colisiona totalmente con nuestra constitución”.

Según Lovese, “la constitución expresa que la isla de los estados es parte del departamento de Ushuaia y que cualquier modificación que se haga sobre los límites de la provincia tiene que ser aprobada por las tres cuartas partes de la legislatura. Además, tiene que ser sometida a una consulta popular. La legislatura no participó de este decreto, no lo analizó y no hubo consulta popular”.

El referente de la Fundación Ushuaia XXI explicó que “un decreto de un presidente no puede violar la constitución de la provincia”, y recordó que en nuestra constitución, a la Isla de los Estados “se la declaró reserva provincial ecológica, histórica y turística”.

“No debería haber ningún debate. Está muy claro, por eso cuando surgió este decreto en 2016, la mayoría de los fueguinos que teníamos algún conocimiento nos quedamos sorprendidos. Hasta donde yo sé, no puede la Nación avanzar sobre un sector de una provincia si la provincia primero no sede ese sector”, aseguró.

“Aun suponiendo que estemos de acuerdo en que la Isla de los Estados sea rotulada como área silvestre, primero tiene que avanzar la legislatura, o sea que el decreto es totalmente inconstitucional”, concluyó.