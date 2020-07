Manuel Raimbault: “El mensaje no es a mí, sino a todos los que vienen, no se metan más con este tema”

La justicia de la provincia condenó al ex legislador provincial y ex titular de la Legislatura fueguina, Manuel Raimbault, por aplicar hace 10 años, un artículo de la Constitución provincial que prohíbe a las autoridades de todos los poderes, incluidos los jueces, ganar sueldos superiores al del Gobernador.

La constitución provincial establece el límite de las remuneraciones políticas desde 1991, pero el propio Poder Judicial evitó el tope salarial, esta vez, condenando a Raimbault, por haber resuelto no pagarle a ninguno de los empleados y autoridades del cuerpo legislativo, un sueldo superior al que percibía, por ese entonces, la gobernadora Fabiana Ríos.

“La constitución dice clarísimo que los funcionarios de los tres poderes están sometidos a una limitación en sus remuneraciones que nunca pueden ser mayores al sueldo del gobernador”, dijo Raimbault por FM Masters.

Y agregó: “Fue interpretado por el tribunal diciendo que los magistrados no tienen que estar incluidos en ese artículo porque no serían funcionarios o podrían percibir otro sueldo”.

El mismo Raimbault relató que “cuando estuve en la presidencia de legislatura saqué un acto diciendo que ningún empleado podía cobrar más que el gobernador. Yo entendía como remuneración, a los efectos de entonces, todos los conceptos sujetos a aportes y contribuciones y que, si hubiera algún concepto que no estando sujeto a aportes y contribuciones, aquellos afectados me demuestren que estaba calificado y que siendo no remunerativo debía serlo, yo hacía los aportes y contribuciones, y elevaba el tope”.

“Cuando me fui de la legislatura, los empleados hicieron un reclamo, y después, el superior tribunal sacó una sentencia o una doctrina que dijo que había que considerar respecto de la remuneración, qué conceptos eran remunerativos y cuales no y que eso no estaba determinado en una ley y que consideraban inaplicable esa ley”, dijo Raimbault.

Y siguió: “La cámara de apelaciones dice que mi responsabilidad está dada por no predecir el futuro, que después cometí un acto de irresponsabilidad. Es una especie de aplicación de un estándar ´Dark´ a la función pública. Sino adivinás el futuro vas a tener una responsabilidad”.

“Como todos podemos esperar que haya algún cambio, hay que estar quietito. Nadie puede decir nada porque podés llegar a tener una responsabilidad, no por lo que hiciste, sino por no eliminar lo que va a hacer otro”.

“Muchas veces hay arbitrariedades, no es difícil errar jurídicamente. Ahora, el secreto de los arbitrarios para meter miedo es mostrar la arbitrariedad, porque eso es lo que da miedo”, afirmó el ex legislador.

Y agregó: “El mensaje no es a mí, sino a todos los que vienen, no se metan más con este tema”.

Según Raimbault, “el gran desafío es empezar a pensar como sociedad, no en la justicia que tenemos, o si es necesario incorporar más recurso, sino en la justicia que queremos”.

“No creo que sea una cuestión de celeridad, el problema es qué justicia queremos, qué liderazgo ético tiene que tener un juez del superior tribunal, y cuáles son los valores que tenemos que defender”, concluyó.