Marcelo Guerrero se reintegró a la fuerza policial después de tres años

Por Elias García.-

El Comisario “WhatsApp”, Marcelo Guerrero, reconocido por su labor en la Comisaría Quinta de Río Grande, donde pudo establecer un efectivo mecanismo de prevención con los vecinos bajo el sistema de mensajería instantánea hasta 2017, fue absuelto por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y retomó funciones en la fuerza policial el pasado viernes.

Guerrero se reintegró en el ámbito de la División Documentación e Identificación Policial, en la que cumplirá funciones de Segundo Jefe “hasta tanto se resuelva la situación”, comentó a Tiempo Fueguino.

“Me notificaron el viernes y me presenté a trabajar en mi área, es importantísimo el regreso para mí y la gente es impresionante, todavía sigo agradeciendo a todos cada mensaje o muestra de cariño”, señaló.

En abril del 2019, Guerrero fue llevado a juicio por el delito de “omisión de auxilio a la autoridad civil competente” por un hecho ocurrido entre el 15 y 16 de mayo de 2017. En la fecha mencionada se encontraba a cargo de la Comisaría Quinta y fue acusado de desproteger a una víctima de violencia de género que contaba con custodia policial.

En ese entonces, Guerrero argumentó que el resguardo se levantó por mutuo acuerdo”, ya que la mujer se encontraba en el trabajo y no en su domicilio particular. Asimismo, el “Comisario WhatsApp” adujo que no disponía del personal suficiente, y por ello se flexibilizaban algunas medidas que no eran “estrictamente necesarias”.

El proceso judicial finalizó con una condena de un año y seis meses de prisión en suspenso, además de una habilitación para ocupar cargos públicos por tres años.

Sin embargo, su defensa, representada por el abogado Francisco Giménez, presentó una apelación al Superior Tribunal de Justicia, que dio lugar al recurso de casación y la posterior absolución de Guerrero.

El Comisario General Jacinto Rolón, Jefe de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, había afirmado que “una vez que se haya solucionado la vía judicial por la cual se encontraba, (Guerrero) será dado de alta nuevamente al servicio activo”.

“Es un caso que estaba en manos de la justicia y siempre confiamos en esto, estimamos que prontamente sea resuelta su situación administrativa y estamos a la espera de la formalización de los actos propios en la fase administrativa, para tomar resoluciones al respecto”, declaró a distintos medios a comienzos de julio.

Antes, durante y después del proceso judicial, Guerrero contó con el apoyo de los vecinos de Río Grande, que se manifestaron en las redes sociales en múltiples oportunidades para destacar su labor al frente de la Comisaría Quinta, con la novedosa utilización de la herramienta virtual para la prevención y la rápida intervención de la fuerza en la jurisdicción.