Martínez Allende: “El turismo no va a tener ninguna oportunidad, por lo menos hasta fin de año”

Así lo manifestó la legisladora de la UCR-Juntos por el Cambio, Liliana Martínez Allende, luego de haber participado ayer en la sesión especial donde se giraron a comisión los proyectos de Ley de Emergencia enviados por el ejecutivo.

“Había muchas dudas en cuanto a la redacción de algunos artículos, especialmente sobre los fondos destinados a obra publica o el sector privado. Pasó a comisión teniendo en cuenta que tenemos martes y miércoles para trabajar en comisión”, dijo Martíne Allende por FM Masters.

Y advirtió que “hemos llamado a los ministros de economía, de la producción y AREF para que se hagan presentes el martes, poder terminar los dictámenes y tener una sesión ordinaria el jueves”.

“Lo importante es que esto salga pronto. Creo que lo tendríamos que haber tratado hace un mes atrás. El gobierno nacional ha asistido en parte a los salarios del sector privado, pero hay muchos, como las minipymes, o comercios chicos que necesitan de la asistencia del estado”, agregó.

Si bien el proyecto para crear la empresa provincial de hidrocarburos estaba en comisión desde diciembre, no estaba en tratamiento para esta semana. “Se tratará en comisión en la semana siguiente. Pedimos una semana más de plazo para eso proyecto y tener el tiempo suficiente para hacer más consultas”, informó la legisladora.

“El estado nacional y provincial nos pido que todos teníamos que ir a casa, el único remedio que había y se pudo comprobar que era así. El estado hoy tiene que asistir al sector privado para que no haya un puesto de trabajo menos. Es muy difícil en esta situación que se puedan reinsertar nuevamente”, señaló.

Y remarcó que “si no podés hacer frente a los sueldos de tus empleados, no hay solución. No alcanza con la ayuda del estado nacional, son 70 días sin funcionar. Algunos pueden tener reservas, pero la mayoría está necesitando la asistencia del estado para evitar despidos. La ministra de producción dijo que hay más de 1000 solicitudes de atención”.

“Cuando empezó el banco daba créditos a tasa del 48%, ahora están en 24%. Hay que ver de qué manera se puede asistir al sector y ver con cada uno de qué manera lo podemos ayudar”, dijo.

Y advirtió que “el sector turístico no tiene ninguna oportunidad hasta fin de año por lo menos. Uno tiene que prever, las empresas grandes son dadores de puestos de trabajo y a ellos también los tenemos que asistir, para evitar los despidos”.

Martíne Allende pidió “queremos ver cuánto dinero tiene que ir al ministerio de la producción y cuanto al banco para cubrir a la mayoría de los que están solicitando ayuda. Se pasó a comisión para poder tener un informe del ministerio de la producción y del banco, que van a ser los que otorguen estos créditos”.

“Hoy por hoy, no sabemos lo que va a pasar con el turismo. Es muy difícil pensar en que va a venir gente de afuera. Por más que no tenemos contagios hace más de 10 días, tenemos que mantener el aislamiento social”, señaló.

Y aseguró que “los bancos privados tendrían que haber reaccionado rápidamente para asistir a sus clientes”.