Martínez Allende y la Ley de Emergencia: “Les pedí a los intendentes que hagan otra propuesta y no recibí ni una letra”

La legisladora de la UCR-Cambiemos, Liliana Martínez Allende, se refirió al tratamiento del proyecto del ejecutivo provincial, que crea el programa PROGRESAR, destinado a ayudar al sector privado en medio de la pandemia.

Minutos antes de que comience el análisis en la legislatura, y después de dos días de debate en comisión, la legisladora habló con FM Masters sobre las discusiones acerca del polémico proyecto.

“Ayer estuvimos trabajando en comisión y creo que va a ser aprobado por unanimidad. En algunos artículos habrá alguna disidencia o no”, aseguró Martínez Allende.

“Fue una buena semana de trabajo, trabajamos artículo por artículo. Porque no estaba clara la redacción en cómo se iban a distribuir los fondos, pero pudimos consensuar y pudimos aclarar. La idea es poder ayudar el sector privado”, dijo.

Según la legisladora, “incluimos los mil millones de pesos para el ministerio de la producción, por fuera del sistema bancario, porque no todo el mundo está bancarizado y requiere de una ayuda, están en juego 40.000 puestos de trabajo”.

Y aseguró que “este proyecto se tendría que haber tratado hace mucho. Ha tomado mucho de lo que el radicalismo había planteado. Presentamos un proyecto hace 70 días atrás. Y fue rechazado por el gobierno de la provincia y se ve que pudieron evaluar la situación”.

“He conversado con los intendentes de Río Grande y Ushuaia y les pedí que nos ofertaran la propuesta. El proyecto que presentamos tiene un capitulo para los municipios, donde les destinábamos parte del endeudamiento. No prosperó”, afirmó Martínez Allende.

“Les pedí a los intendentes que hagan otra propuesta y no recibí ni una letra”, aseguró.

“No creo que me tengan que hacer ningún reclamo, porque tuvimos la previsión en los municipios. Esto tiene que ser una situación donde todos tenemos que salir adelante. El pago de los aguinaldos está complejo en todos los sectores, no es que el gobierno se va a salvar y se van a hundir los municipios”, dijo.

“Tenemos un gran apego a las autonomías municipales. Los intendentes tienen sus representantes en la cámara, hay que buscar los consensos”.

“Acá tenemos que tener la madurez suficiente en los poderes ejecutivos para reunirse y ponerse de acuerdo. No estamos para pelear quien tiene más o menos fondos. Se tienen que sentar a dialogar”, consideró.

Según Martínez Allende, “el intendente de Río Grande interpretó que no queríamos acompañar para que los municipios no pierdan fondos. Y nosotros salimos a defender nuestro proyecto durante 70 días y nadie salió a defenderlo porque era de la UCR. Por parte de los otros bloques no hubo ninguna defensa”.