Más de 16 mil fueguinos dependen de la actividad turística

Por Silvana Minué.-

Mientras las ciudades de la costa atlántica de la Argentina buscan reabrir la temporada de verano bajo estricto protocolo sanitario, el turismo patagónico deberá sortear varias barreras para poder recibir el movimiento internacional.

La actividad es una de las más golpeadas a nivel global. En Argentina, el Gobierno Nacional ha buscado sostener a las empresas a través de distintas iniciativas que van desde subsidios para pymes turísticas por el plazo de 6 meses y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que alcanzó a 19 mil empresas del sector y a 211 mil trabajadores.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes ratificaron que se podrá llevar adelante la temporada de verano en el país y que, para ello, se deberán aplicar diversos protocolos elaborados para la gastronomía, hotelería y agencias de viajes. En este marco, el sector turístico hace 6 meses en Ushuaia que se encuentra parado por la expansión del COVID-19 a nivel mundial.

Según datos del INFUETUR, la actividad turística es la fuente de trabajo de 6 mil personas en Tierra del Fuego, y abarca indirectamente a más 16 mil fueguinos, entre los que se encuentran trabajadores de hoteles, agencias de viaje, prestadores de servicios que brindan excursiones, locales gastronómicos, guías de turismo, comerciantes, transportistas, artesanos, grandes empresas y PYMES. Son248 Alojamientos, 633 Guías de Turismo, 76 Agencias de Viaje, 51 Operadores de Turismo Aventura, 39 Prestadores de Servicios Turísticos que deberán recurrir a planes económicos para salvar la temporada y sobrevivir hasta que ocurra “la nueva normalidad”.

Mientas que el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, aseguró que, desde su cartera, están trabajando para que haya una temporada de verano, el presidente de la Cámara de Turismo Ushuaia, Ángel Brisighelli se mostró cauto con ello. “El anuncio es importante desde el punto de vista de declaración política, pero hay muchas cuestiones relacionadas a problemas prácticos que hacen a la apertura de la temporada que no están aclarados”, dijo en declaraciones a TIEMPO FUEGUINO.

Ante la voluntad del Ministerio de Turismo de la Nación para que la próxima temporada ocurra de la mejor manera posible, “Ushuaia es el único destino del país que tiene más movimiento de turismo internacional que doméstico. Entonces la falta de vuelos internacionales, la continuidad del cierre de la frontera, las cuarentenas, la falta de viajes de cabotaje, el ingreso de a Tierra del Fuego, esas cuestiones, una por una hace inviable el turismo”.

En este sentido, dejó entrever que “para tener una temporada de turismo aceptable, necesitamos solucionar todos esos problemas, cualquiera de esos nos complica la vida. Los protocolos son importantes porque generan un desarrollo actividad homogénea, como para asegurar lo sanitario de manera igual, pero no está aclarado como se solucionará el alojamiento, la movilidad, los vuelos, así que, por ese lado, es importante la declaración, pero por el otro no nos ayuda demasiado o no nos da un tipo de certeza de cómo se va operar”.

A esto hay que agregarle que esta semana, Aerolíneas Argentinas canceló los vuelos programados de septiembre por lo cual “tenemos una perspectiva de movimiento de la temporada bastante pobre. Además, por el lado de los barcos ya tenemos una disminución del 50% de las recaladas, el otro 50% no es que no está confirmado, sino que las empresas no han tomado la declaración de lo que van a operar. Así que somos bastantes poco optimista sobre cómo será el desarrollo de la temporada turística de verano, quizás haya algo de movimiento nacional, pero los volúmenes de pasajeros que vamos a mover esperamos que sean muy bajos”.

“Es un hecho que el turismo a nivel mundial es uno de los sectores más difíciles de repuntar porque depende del deseo de viajar, pero hasta que no se recupere esas ansias y saque el miedo a moverse, será lo último en recuperar, con el agravante de que, si se pierde esta temporada de verano, las empresas deberán sobrevivir hasta octubre del 2021 para tener una temporada alta, pero es complejo el panorama”, finalizó Brisighelli.