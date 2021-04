Melella: “Algunas restricciones va a haber, trataremos que no afecte la cuestión económica”

Luego de que la Ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, anunciara posibles medidas restrictivas a nivel nacional ante el aumento de los casos, el gobernador Gustavo Melella advirtió que “eso se está discutiendo mucho por que cada localidad tiene un perfil distinto. Están buscando un equilibrio entre la cuestión sanitaria y la cuestión económica”.

Según Melella, la comunicación con los funcionarios de Nación es permanente: “la preocupación del Gobierno Nacional es muy grande, en lo sanitario por un lado y por otro lado por las nuevas cepas. A los sistemas sanitarios de mundo, los más preparados, los ha pasado por arriba la segunda ola. Hay que cuidarse”, dijo.

En cuanto al sistema sanitario de la provincia, el gobernador señaló que “desde el primer día se han puesto al frente, ningún fueguino quedó sin atención. Hay que resaltar que el sistema sanitario de la provincia atiende cualquier problema, y con el acomodamiento salarial ayuda muchísimo”.

También se refirió a las situaciones en las que se produce la mayor cantidad de contagios, como las reuniones sociales o los eventos deportivos: “si van a jugar al futbol, que jueguen los que tiene que jugar, no que vayan 20 o 30 más. Por eso hablamos con Martin (Perez) para controlar más”.

“Algunas restricciones va a haber, trataremos que no afecte la cuestión económica. Cuando vino Carla Vizzotti nos decían, si quieren comercios, cuídense, y es lo que tenemos que hacer. Dejemos aireados los ambientes donde están las familias. Los protocolos están hechos, no tenemos la excusa de no saber lo que tenemos que hacer. Uno puede disfrutar al aire libre, pero cuidándose, por eso en verano la posibilidad de contagio es menor”, dijo Melella por FM Del Pueblo.

Durante el 2020, el gobierno provincial brindó ayuda económica al sector privado bajo distintos programas. Según Melella, “no prevemos una modificación del presupuesto 2021, pero ya hemos demostrado que si necesitamos acompañar al sector productivo, lo vamos a hacer, el gobierno ha demostrado que cuando tiene que tomar esa decisión no lo hemos dudado, ojalá que no suceda, porque eso significa que vamos a estar en una restricción muy grande”.

Ayer se conoció una denuncia presentada en conjunto, entre el Gobierno de la provincia y el municipio de Río Grande, y por la que se impidió una usurpación de un lote fiscal en la Margen Sur: “Nos preocupaba que vuelvan a aparecer ciertos actores del pasado, uno entiende la necesidad, pero no es la forma”, advirtió el gobernador.

Y adelantó que “vamos a trabajar algunas cuestiones juntos, queremos que se hagan los ingresos por circunvalación a distintos barrios”.

“La secretaria de salud de la muni habla con nuestra ministra permanentemente. En el municipio de Rio Grande hay mucha colaboración. Después vendrán las elecciones, no entiendo como algunos están tan desesperados”, criticó.

Y agregó sobre las PASO: “Nos tiene que preocupar lo que está pasando. Hay una situación sanitaria preocupante. En términos de recursos tenés que ver como salís de la pandemia. Y si a eso le agregás una campaña, es perder el tiempo. No es necesario tener unas PASO”.

“Las medidas que vayamos a tomar nosotros serán la semana que viene, antes nos vamos a reunir con las cámaras. En el sector privado muchos cumplen con los protocolos. No queremos ir por un cierre de la actividad privada. La idea es no afectar en el corto o mediano plazo la actividad económica. Les pedimos a todos los responsables de los locales comerciales que exijan el cumplimiento de los protocolos”, concluyó.