Melella: “No tenemos planteadas nuevas restricciones”

El gobernador Gustavo Melella afirmó que “hay que cumplir con las restricciones que están, hasta el día no hoy no tenemos planteadas nuevas restricciones”.

“Uno no quiere que se cierren los comercios, pero hay actividades que no son esenciales y que sí se podrían cerrar. Es cierto que los casos están creciendo, pero no la internación hospitalaria. El crecimiento se da sobre todo entre los pacientes de 20 y los 50 años”, dijo el gobernador, luego de la conferencia de prensa ofrecida en conjunto con el Ministro de Obras Públicas de Nación Gabriel Katopodis.

Melella afirmó que “se viene trabajando aceleradamente en el proceso de vacunación. Ahora estamos vacunando a mayores de 60 y población de riesgo de entre 55 y 59, que es a los que más tenemos que cuidar”.

“Le pido a la gente que tengamos cuidado con la información. Nosotros, cuando haya alguna medida lo vamos a comunicar, pero no volvemos a fase uno”, explicó.

“Cuando el país no estaba en fase uno nosotros cerramos y estuvimos en fase uno, explicando a los vecinos el porqué de la decisión”, señaló.