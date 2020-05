Melella y la Ley de Emergencia: “Todo era modificable, si se modificó, bienvenido sea, porque se da participación y discusión”

El gobernador Gustavo Melella se refirió a los cambios de último momento en el proyecto que crea el programa PROGRESAR, que sería aprobado hoy en la legislatura, luego de maratónicas reuniones de comisión que tuvieron lugar esta semana.

“El proyecto estaba pensando en favorecer a nuestra gente, uno quiere hacer lo mejor. Ahora estará en la decisión de cada legislador ver cuál es el resultado final en la votación del proyecto”, dijo Melella por Fm Del Pueblo.

En la jornada de hoy, el proyecto podría ser votado por unanimidad, bajo la condición de que los 2.000 millones sean destinados exclusivamente para otorgar créditos y subsidios y no sean redirigidos para gastos comunes, tal como lo manifestaron varios de los legisladores.

“Los 2.000 millones se reparten para el banco y para el ministerio de la producción, para que dé una línea de créditos por fuera del banco”, afirmó el gobernador.

Y aseguró que “se cambia el menú de obras, que estaba fijado por ley. Decidimos no hacer la obra del edificio de la legislatura, el del tribunal de cuenta y el del club de leones y vamos a darle prioridad a otras obras”.

“Había cosas que eran para modificarlas, pero el tema fiscal beneficia a los pequeños contribuyentes. Perdíamos todos, el gobierno, los municipios con el monto coparticipable, pero lo necesitaba un sector importante”, dijo.

“Si tengo una pyme y tengo que sacar un crédito para pagar salarios, me estoy endeudando para sostener el empleo. Todo era modificable, si se modificó, bienvenido sea, porque se da participación y discusión”, señaló Melella.

El gobernador informó que “hemos dado subsidios a más de 600 remiseros y taxistas en Ushuaia, en Río Grande lo estaba haciendo el municipio”, y enfatizó que “a esos sectores no les podés dar un crédito, sino un subsidio”.

Melella volvió a criticar a la banca privada: “No les interesa nada, sólo les interesa el sistema especulativo y han ganado mucho durante estos años. Hoy que tienen que acompañar a sus clientes, desaparecen. De alguna manera hay que hacérselo saber, con un impuesto o de alguna otra manera”.

“Hablábamos del BTF como un banco de desarrollo y el único que está dando créditos. Allí tenemos un equipo muy reconocido. Tenemos que ir por los clientes que se fueron, porque ahora tenemos un banco fuerte, es chico, no es como estos que tienen un respaldo multinacional. Pero queremos que el banco crezca y vaya por nuevos clientes, y esta es una oportunidad. Si hay algo que rescatar en medio de esta pandemia es al Banco de Tierra del Fuego”, manifestó.

El gobernador fue consultado sobre la designación en su gabinete de dos funcionarios que fueron candidatos del PRO. Y dijo que “todo el mundo sabe que el enfrentamiento que tuvimos con el macrismo, pero yo no declaré huésped de honor a Aranguren”.

“Buscamos gente buena y la hay en todos los partidos políticos, pero esto del River-Boca no existe más. Yo tengo una ideología clara sobre lo que quiero del estado. Y la mejor gente puede estar en el radicalismo, en el peronismo o en cualquier partido. Sino pareciera que algunos somos los únicos buenos e inteligentes y capaces y no es así”.

“Todos sabemos que en las redes están trabajando permanentemente para ensuciar al otro y seguramente lo deben hacer con fondos públicos”, opinó.

Y consideró que “si hay gente buena y está en el comunismo, bienvenidos sean. Por supuesto que hablamos en cuestiones técnicas, porque las políticas las marca el gobernador. Hay algunos que protestan mucho contra ciertos sectores y terminan siendo lo mismo, y son los que no quieren beneficios para el quiosquero o para el remisero”.

“Acá no hay acuerdo político, voy a seguir criticando a Cambiemos, no hice acuerdos como hicieron otros”, afirmó.

Y agregó que “algunos tienen una afiliación, tenemos gente que estuvo en la Cámpora, en el radicalismo, en la izquierda y en la derecha, pero quien marca el camino político somos nosotros, y nos tienen que juzgar por las políticas públicas”.

Con respecto a la situación económica de la provincia, Melella aseguró que “cayó la recaudación. Veníamos mal por la baja de regalías, por la rotura de la famosa mono boya y por la caída del precio del barril. Cayó la recaudación nacional y de la provincia. Se incrementó la ayuda social, en un montón de cuestiones que tiene que ver con la pandemia”.

Y destacó que “hemos mantenido el pago de salarios, pero necesitás recursos. Fuimos a pedir al gobierno nacional, que te da asistencia de tres formas: con un ATN, con adelantos de coparticipación, que después los tenés que devolver, y con un fondo para las provincias, que es un crédito, y tenés que pedirlo y endeudarte a una tasa que es buena”.

“Entonces vamos a solicitar hasta 3 millones de pesos si son necesarios. La condición es que tenga aprobación legislativa, sino no tenés forma de solicitarlo”, dijo.

El gobernador también habló sobre la creación de una empresa provincial de hidrocarburos, y dijo que “fui muy crítico con YPF y lo he dicho públicamente, tuvo que ver con una política del pasado en hidrocarburos, donde YPF tuvo una gran irresponsabilidad con nuestra provincia”.

“Pero desde esta nueva conducción YPF tiene una actitud totalmente distinta, se puso a trabajar codo a codo con la provincia, con inversiones, que tiene que hacer todo lo que los anteriores no hicieron. Mientras tanto nos trajo perdidas en regalías”, señaló.

“Con respecto a la empresa de hidrocarburos, Sosa (del sindicato de petroleros privados) nos llamó para felicitarnos por la iniciativa. Las provincias más importantes ya la tienen. El recurso de gas y petróleo es nuestro, la empresa participa del negocio en el buen sentido”.

“En algún momento bajan los números, no rinde, y las empresas privadas no te producen. En cambio, siendo de la provincia, la empresa va a empujar igual, con mayores ingresos. Vamos por el valor agregado al gas y al petróleo. Y la mejor manera no es haciendo una licitación sino siendo parte del desarrollo. La empresa prevé participar en todos los negocios. Veníamos avanzados y lo estamos volviendo a retomar. Es nuestro desafío. Cuando llegue el momento lo diremos”, anunció.