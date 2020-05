Miryam Martínez y la Ley De Emergencia: “Entiendo que los votos no los tienen, necesitan diez y hasta ahora tienen ocho”

Así lo afirmó la legisladora del PJ-Frente de Todos, Miryam Martínez, en relación a la discusión en la legislatura del proyecto de Ley de Emergencia presentado por el ejecutivo.

Desde su bancada, ya habían anunciado que pedirán el pase del proyecto a comisión, argumentando la “falta de información”, en relación el mismo.

“Queremos tener la oportunidad de que podamos conversar con el equipo económico del ejecutivo y con el ministerio de producción. El proyecto se presentó el lunes y nos enteramos por los medios que ya estaba presentado, y también que el día jueves habían convocado a una sesión especial”, dijo Martínez por Fm Masters.

La legisladora afirmó que “necesitamos una herramienta para acompañar al sector privado, porque hay muchos sectores que trabajan en forma autónoma que necesitan el acompañamiento. Este es el debate que tenemos que dar y ver si podemos lograr este consenso para que pase a comisión”.

“Nosotros a fin de año le aprobamos a la provincia el proyecto de ley de emergencia en previsión social, educación, salud, la cuestión portuaria. Y ellos pretendían que se aprobara la emergencia administrativa, así como la empresa de hidrocarburos y se solicitó que pase a comisión, y hoy lo tenemos en asunto del día”, dijo.

Según Martínez, “el 23 de abril declararon emergencia administrativa informática, un decreto observado por la fiscalía de estado, porque se toma atribuciones en modificaciones de leyes que hacen a la ley de contrataciones y de administración financiera. Y esto está incluido en este proyecto para ser ratificado, y no es un tema menor”.

“Hemos enviado una nota al fiscal de estado para que pudiera remitirse al respecto de este decreto, y en cuanto a la potestad que tiene el gobernador en cuanto es el administrador del estado. Lo que no puede hacer es imponerles a otros poderes lo que el decidió para su administración. Puede emitir decretos en el ámbito del poder ejecutivo, no así en el poder legislativo, no así en el tribunal de cuentas o la fiscalía de estado o el tribunal de cuentas. Les puede pedir, pero no les puede instruir”, explicó.

Con respecto al proyecto, Martínez dijo que “el gobernador solicita un nuevo endeudamiento de $3.000 millones, donde pone en garantía la coparticipación federal, por primera vez en la historia. Y ya tenemos una deuda que se tomó en la gestión Bertone para llevar adelante un plan de obras necesarias. Las garantías para pagar esa deuda son provenientes de las regalías, es el contrato que se firmó con los tenedores de esos bonos. Y tampoco la provincia es propietaria de esas regalías porque todo lo que ingresa es para pagar las cuotas comprometidas”.

“Ellos hablan de que van a crear el programa PROGRESO y por medio de ese programa se van a capitalizar el banco de la provincia, otorgar créditos no bancarizados, van a llevar adelante una cantidad de obras que no tenemos idea en qué circunstancias están, muchas de ella están aprobadas dentro del paquete de obras que se autorizó en legislatura, otras, como el centro de rehabilitación, no tenemos conocimiento del proyecto. No tenemos información al respecto de lo que quieren hacer, como lo quieren hacer ni donde va a ir la plata”, aseguró.

“Con respecto a la capitalización del banco, ellos quieren tomar de los supuestos $30 millones que quedan, de los cuales hay una parte comprometida con obras que se están llevando adelante, tampoco sabemos la situación de esas obras”

“Ellos quieren tomar 30 millones de dólares que al cambio de hoy serian 2000 millones de pesos. Hay un cambio que no es oficial, que es 130 pesos, no sabemos hoy cuánto vale el dólar. En la cuestión cambiaria la provincia estaría perdiendo alrededor de 1500 millones de pesos, este dinero iría al banco”.

“De qué manera se va a implementar y cuanta es la plata que se va a recuperar, no lo sabemos”.

“Y esos 3.000 millones del nuevo endeudamiento no sabemos cuál es el fin de ese dinero. A mi entender, piden una emergencia en diciembre, otorgan un aumento a fines de marzo y hoy nos dicen que no tienen plata, asumieron compromisos sin tener recursos”.

Según Martínez, “tenemos el compromiso de colaborar, nuestro mayor deber es el control, tenemos que tener la documentación que no tenemos”.

“Con este acompañamiento estaríamos dándole un empuje más importante, con 5000 millones de pesos, por otro lado, estaríamos desfinanciando las municipalidades, porque cuando vos tomas una deuda y pones de garantía la coparticipación, menos dinero va a ingresar a la provincia y a las municipalidades. Ellos han eximido de ingresos brutos y sellos a diferentes actividades, pero son coparticipables con las municipalidades, o sea que también van a tener una merma en su recaudación”, aseguró.

“Acompañamos a los intendentes porque pertenecemos al mismo espacio político, pero pretenden que les aprobemos esto y que endeudemos más a la provincia”, señaló.

Y afirmó que “cuando tomamos deuda en la gestión Bertone no fue para pagar salarios, la plata está en el banco. Hablan de un número que no tenemos la certificación bancaria de la cantidad de dinero que tenemos. Nadie se llevó la plata, la palta la tiene la provincia y en dólares. Dicen que las regalías no alcanzan porque ha bajado el valor del barril del petróleo y sabemos que no es verdad. Tampoco sabemos cuánto ingresa ni cuanto se paga”.

“Si vamos a colaborar con los autónomos, la plata tiene que llegar ahí. Cuando desaparezca la plata nos van a culpar a todos los legisladores, no a la legisladora Mónica Urquiza2, dijo.

Y pidió “tener acceso a la información, aunque tengamos que estar sentados 24 hs. Ellos intentaron aprobar sobre tablas el proyecto de creación de la empresa estatal de hidrocarburos, es un proyecto que no hemos trabajado. Nos denunciaban a nosotros que éramos los legisladores express, y ellos intentan sacar todo sobre tablas. Este proyecto se tiene que trabajar en comisión, necesito escuchar a las autoridades de hidrocarburos, a los sindicatos”.

“La presidenta de la legislatura se tiene que poner a trabajar. Pensará que tiene que estar en casa de gobierno y tiene que estar en la legislatura, como corresponde”, manifestó.