Myriam Martínez: “El ministro de economía no tiene idea de para qué se va a crear esta empresa”

Así lo afirmó la legisladora del PJ-TODOS, Myriam Martínez, luego de las exposiciones en las comisiones que tuvieron lugar ayer en al legislatura, donde se presentaron funcionarios del gobierno para argumentar la creación de la empresa estatal de hidrocarburos, Terra Ignis.

“En lo personal me dejó muy poco”, dijo Martínez por Fm Masters. Y agregó: “La presentación del secretario de hidrocarburos fue muy técnica. Toda esa información que nos dio no tengo idea, porque no soy profesional en la materia, vamos a evaluar esa información con profesionales en la materia”.

La legisladora aseguró que “más allá de la necesidad de poder tener las utilidades que esta empresa puede tener, no tenemos que cometer errores que se cometieron en el pasado”.

Y dijo que el ministro de Economía de la provincia, Guillermo Fernández, “se olvida de las preguntas y no responde ninguna. Cuando le preguntaron si convocó a la Cooperativa Eléctrica, dijo que este es un proyecto del ejecutivo y que no tenía por que convocar a la Cooperativa, con la DPE tampoco, con las municipalidades tampoco”.

“Le pregunté si la inversión de 10 millones de pesos para empezar no era poco, no pudo responder. Tampoco respondió por qué la empresa no puede estar bajo el régimen de control interno, y de acuerdo a lo que el mira, es una cuestión privada y no estatal”, señaló Martínez por Fm Masters.

Y aseguró, “no es que no te vas a meter con la cooperativa, está escrito en el proyecto”.

“Le preguntaron por qué están solicitando una sociedad anónima y porque una sociedad unipersonal, dijeron que después vemos. Pretendíamos que nos dé respuestas concretas”, señaló la legisladora.

Según Martínez, “la decisión política la tiene que dar el ministro de economía. La decisión la toma el gobernador de la provincia y esta empresa va a ser manejada por el ministerio de economía”.

“Vamos a tener que desarmar todo el proyecto y poder armar algo que se pueda votar”, advirtió.