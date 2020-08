Pandemia: El tránsito entre ciudades será lo último que se va a habilitar

Ayer, por segundo día consecutivo, bajaron los casos positivos de Covid-19 en Río Grande, que, a diferencia del lunes cuando se registraron 34 positivos, este martes se registraron 26.

“La situación epidemiológica de Río Grande, si bien sigue de transmisión comunitaria, hay datos que empiezan a demostrar el efecto de la cuarentena, cuyos resultados se ven luego de 14 días de aislamiento. Hemos disminuido los casos positivos y aumentó el tiempo de duplicación de casos, datos que alientan a que la situación mejore”, dijo la Ministra de Salud, Judith Di Giglio por FmMasters.

Y aseguró que “esto no indica que debemos cambiar medidas, debemos seguir de esta manera cuidándonos entre todos”.

“Los últimos tres o cuatro días viene disminuyendo el porcentaje de 50 a 40 y después a un 30, no solo en el parte de ayer, que disminuyó muchísimo, con 26 positivos en más de 100 muestras”, agregó.

Con respecto al cambio en contabilizar los casos positivos en núcleos familiares donde hubo un caso positivo, la ministra afirmó que “vamos a ver que en estos días se sumaron 97 casos al total de personas que se les realizó el diagnostico por nexo epidemiológico, pero son de todo el último mes. Quizás hay muchas personas que ya están de alta. Se realizó la carga de los primeros casos positivos desde julio. A los niños se los considera como positivos si tuvieron síntomas leves, esos fueron cargados ahora.”

“Solo se pueden afirmar como nexos aquellos que no se hayan realizado el hisopado ni pertenezcan a los grupos de riesgo o esenciales, que tuvieron contacto con un positivos. Es alta la franja de personas que no deben realizarse el hisopado”, informó la ministra.

Y alertó que “si hay algo que sabemos y hemos aprendido y genera inestabilidad emocional es el hecho de no poder predecir con certeza qué es lo que va a suceder. En Rio Grande los números empiezan a disminuir y la situación empieza a mejorar. También sabemos que no podemos tener una cuarentena restrictiva extensa porque no puede perdurar mucho en el tiempo”.

“Acá hemos iniciado a flexibilizar rápidamente y estábamos con la actividad productiva y económica en un 90%. Entonces esto es minuto a minuto, y ver de qué manera se flexibilizan actividades en base a la situación sanitaria. Si la cuarentena sirve por un periodo corto para evitar el colapso del sistema sanitario. Ningún sistema está preparado para lo que pasó”, dijo.

Y señaló que “podemos aumentar el número de respiradores o establecimientos. También sabemos que las características de este virus es colapsar los sistemas. De marzo a abril tuvimos cuarentena totalmente restringida, esta vez fueron 16 días y se permitió la apertura delivery de los negocios y una parte de la industria. La idea es flexibilizar de la misma manera, pero con periodos muchos más cortos. El tránsito entre ciudades va a ser lo último que vamos a habilitar”.

Con respecto a la situación epidemiológico en Río Grande, Di Giglio informó que “la terapia intensiva del hospital siempre se mantuvo en un 70% de ocupación, sin contar camas accesorias. En el privado, fue una estrategia acertada dividir la atención, entre el hospital y el resto de los establecimientos, donde no se atendían pacientes con COVID”.

“Los centros de salud privados y del municipio atienden patologías de no Covid. En las camas de internación con requerimiento de oxígeno, sabemos que el hospital de Río Grande tiene capacidad, más camas con oxígeno y no hemos tenido hasta el momento riego de colapso sanitario”, concluyó.