Pañuelos amarillos: Gran convocatoria en la marcha contra el abuso infantil

Por Fabiana Morúa-.

En la tarde de ayer, las madres de Pañuelos Amarillos en Río Grande se movilizaron, en consonancia con las marchas en el resto del país.

Tiempo Fueguino dialogó con una de las integrantes en nuestra ciudad, Florencia Coldorf: “Me sumé a esta lucha porque me toca pasar por lo que significa, luchar contra el abuso sexual infantil. Conozco este movimiento de Pañuelos Amarillos con otra mamá y las 2 empezamos al ponernos un pañuelo amarillo e intentar hacer ruido; repartiéndoselo a nuestros familiares”.

Sin embargo, Coldorf indicó que “Pañuelos Amarillos viene a nivel nacional con Colomba Nasca, la fundadora y abogada de la fundación. Nosotras nos sumamos y empezamos a visibilizar acá de a poco”.

Coldorf fue consultada por el impacto, el recibimiento con el que lo tomó su entorno al ver que estaban repartiendo pañuelos amarillos: “El que acompaña no pregunta, eso es tan importante; acompaña directamente. Es una forma que nosotras encontramos de descargarnos, de hacernos escuchar, de sentir que no estábamos solas ante este proceso que es tan duro”; remarcó.

Fue consultada por el significado de haber encontrado a otras madres que sufrían una situación similar con las que se organizaron para visibilizar esta causa: “Todo. Significa todo para mí… porque es muy duro el proceso, sobre todo cuando la justicia no se mueve y al encontrar personas que están pasando por lo mismo sentís que no estás sola, con quien te apoyas mutuamente; es todo”.

Respecto a la elección de la fecha, 25 de octubre, fue elegida porque “es a nivel nacional y se conmemora un año más de Pañuelos Amarillos. También fue ideal porque este miércoles tenemos el primer juicio de una de las mamás de pañuelos amarillos que logramos llegar a juicio”.

“Estamos contentas y con todas las expectativas de que sea una sentencia acorde a lo que es el abuso sexual infantil”; sostuvo Florencia Coldorf.

Sobre el resultado de la movilización, Coldorf aseguró que “yo todavía estoy llorando, estoy conmovida, palabras de agradecimiento a Río Grande, lo que nos acompañaron. Somos 5 mamás que se ven, pero estamos luchando por muchos casos más, las mamás tienen todo el derecho a no mostrarse, a no querer decir sus nombres; pero estamos pidiendo justicia por todos y el acompañamiento, el ruido que se hizo solamente con un color, fue increíble. No llegamos a un número concreto, pero estimamos que fueron 20 cuadras de autos. Gracias Río Grande”.

“Apoyo. Que no estamos solas. Que no aflojemos. Todo el apoyo de Río Grande”; esos fueron mensajes que les dejaron, que recibieron las mamás de Pañuelos Amarillos en Río Grande. “Simplemente, gracias a toda Río Grande porque si no fueron por toda la sociedad y como nos apoyan, no seríamos escuchadas”; concluyó Florencia Coldorf.

Por otro lado, también dialogamos con Maby que nos expresó: “Yo me tomo esta lucha a pecho porque soy una mamá damnificada y estamos en la búsqueda de justicia”.

“Fuerzas. Uñas, fuerzas, garras y pelear por la misma causa para hacer justicia por lo que pasaron nuestros niños”; manifestó Maby como significado de haber conformado un grupo de mujeres que se acompañan y que, lastimosamente, pasaron/pasan situaciones similares.

Sobre la movilización y el cierre de la jornada –de la marcha-: “Todavía no lo puedo creer, no caigo, pero sé que es mucho el apoyo que tuvimos y gracias a la población; a mi Río Grande querida que nos apoya tanto”.

También agregó que “en estos días comenzamos con uno de los juicios; vamos a ver qué repercusiones hay porque no solo se están moviendo con estos 5 casos, sino que con muchos más. Están trabajando hasta los días sábados y eso nos da una alegra inmensa”.

Maby sostuvo que “no tengo palabras de agradecimiento para todo el apoyo que nos están dando porque es algo masivo, creo que no tenemos comentarios negativos hacia lo que estamos haciendo más que personas que son familiares de los acusados. La verdad que el 99% de apoyo y el 1% de gente que está en contra nuestra”.

“No estamos pidiendo nada de otro mundo. No estamos pidiendo que se juzgue impunemente. Estamos pidiendo que actúen como tendrían que haber actuado. Tenemos casos muy atrasados; sobre todo, nuestra indignación, en el Juzgado hay muchas demoras por eso nuestra pelea es hasta terminar con los juicios. Sea lo que sea. Estamos preparadas para todo”; declaró Maby, una de las madres de Pañuelos Amarillos en RG.

Por ello, “nuestro lema es ‘Los niños no mienten’ y tiene que haber una justicia justa”.

“Sigan acompañándonos porque es totalmente gratificante para nosotras, que sigan compartiendo, que nos sigan dando las fuerzas porque la verdad es que es importante. La verdad que nosotras, como mamás de Pañuelos Amarillos lo que estamos haciendo y lo que llevamos a cabo es totalmente legítimo, no hay mentiras porque nos basamos en cámara Gesell; lo único que pedimos es el apoyo y la fuerza de la gente”; finalizó Maby de Pañuelos Amarillos en Río Grande.