Para Castelucci, de realizar las elecciones “debe haber una seguridad del 100%”

Este viernes se realizó la reunión virtual del Consejo superior de la UNTDF donde se planteó, entre otros temas, la reanudación de las elecciones de autoridades. Se aprobó el cronograma electoral para celebrar las elecciones durante el mes de julio. Aún resta esperar la elaboración de un protocolo de seguridad en términos sanitarias para llevarlas adelante en el marco de una pandemia.

En este marco, el rector de la UNTDF, ing. Juan José Castelucci calificó como una “votación muy dividida” por la cual la oposición planteo fijar un calendario electoral en medio de una Pandemia “mientras que desde mi sector planteamos hacer un protocolo antes de hacer un cronograma, pero perdimos”.

En declaraciones a Tiempo Fueguino, el rector explicó que “estamos a dos manos haciendo el protocolo para que se autoricen las elecciones con un especialista en seguridad e higiene, personal de infraestructura y la Junta Electoral, para luego presentarlo al Consejo Superior y este a su vez, a las autoridades competentes del Comité de Emergencia, quien dará las correcciones. También estamos asesorados por inspectores además sabemos que Nación está planteando la vuelta a clases para después de agosto”.

Aunque en caso de no aprobarse “habrá que correr la fecha”, esta situación “ya no es una decisión que pase por mi persona, quiero hacer las elecciones, lo antes posible, pero planteo que para llevarlas adelante debe haber una seguridad del 100% en términos sanitarios. Tenemos docentes y alumnos en situación de riesgo, mayores de 60 años con diabetes, insuficiencias cardiacas, renales, entre otros”.

“El votar es un derecho, no es un privilegio, necesitamos saber que podemos hacer con aquellas que no pueden ir a votar, solucionar el inconveniente a través de un protocolo”, sentenció.

Consultado por un presunto apuro por parte del sector opositor para realizar el acto eleccionario en una situación de pandemia, Castelucci apuntó que “tal vez nos acusaran de perpetuarnos en el poder, pero nosotros planteamos (al igual que el presidente de la Nación) de que la salud está ante todo y ante de cualquier elección. Hay un sector importante de electores de la Universidad que no podrá ir a emitir su voto por si condiciones de salud, algunos están en aislamiento, pero es el órgano mayor, el Consejo Superior quien me precede”.

El voto es obligatorio

Cabe destacar que todos los actos eleccionarios serán de carácter público y el sufragio obligatorio, según lo emitido en el Capítulo VI del Acto Eleccionario del Sistema Electoral de la UNTDF. “Los electores que no hubieran cumplido con la obligación de votar, deberán justificar su inasistencia al acto electoral ante el RECTOR, quien resolverá sobre la misma con notificación al interesado. Dicha resolución será apelable ante el Consejo Superior”.

Asimismo, se emitirían como causales del no voto la enfermedad debidamente certificada, la ausencia del país o alejamiento mayor de 200 km, de la Universidad y el fallecimiento de familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo de afinidad, debidamente acreditado, entre otras, pero no especifica si se contempla una situación de pandemia. No pudiendo acreditar el no voto, habrá distintas sanciones que van desde apercibimiento hasta exclusión de presentarse en alguna próxima elección como candidatos.

La Coordinadora de La Sede Río Grande y Consejera Superior de la UNTDF Nidia Benitez, en FM MASTER`S dijo que es irresponsable abrir las sedes para hacer unas elecciones que moviliza a una gran cantidad de personas y no se tiene cuenta un protocolo previo para volver a clases. “Por supuesto queremos hacer las elecciones, pero garantizando la salud de todos. Y esta situación nos preocupa porque perjudica a la comunidad universitaria sino también a la comunidad fueguina la movilización 2500 personas. No es el momento por más que se hayan flexibilizado actividades en la provincia. No hay una institución educativa en el país que haya abierto sus puertas y retomada la actividad, aunque sea de forma parcial, las clases se realizan de forma virtual y en línea”.

“Acá se nos plantea un problema que tiene que ver con el riesgo de la salud. Primero debemos tener el protocolo y con la recomendación de los expertos pensar en cronograma, es irresponsable, no solo pensar en la posibilidad de un contagio, sino que también que hay personas mayores de 60 años consideradas de riesgo y otra cosa más tiene que ver con la participación, no hay un contacto con los candidatos para conocer las propuestas es decir el contacto con los estudiantes; no es lo mismo. Por lo tanto, queremos garantizar la participación de todos y todas y eso tiene que ver con tener una cierta normalidad con los controles”, finalizó Benitez.