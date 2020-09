Para Solorza, “la mejor figura jurídica es la que se elija en legislatura”

El Gobierno provincial giró una nueva propuesta a la legislatura que incluye el cambio de la figura jurídica de Terra Ignis. De una sociedad anónima unipersonal pasó a una SAPEM, una sociedad con participación estatal mayoritaria.

“Lo importante de los debates es aportar todo lo que haga falta para que un proyecto se lleve adelante, y si vamos a contar con una empresa de energía para que pueda formar parte de las empresas petroleras, que en el futuro se pueda asociar con distintos capitales”, señaló el Secretario de Energía de la Provincia, Moisés Solorza.

Y destacó que el punto central es “si vamos a contar con una herramienta para formar parte de ese proyecto y que la provincia participe del valor agregado y de las decisiones. El cambio es una cuestión que tiene que ver los legisladores, después, los formatos se pueden ir modificando en el tiempo”.

“Podemos discutir si son tres o cinco los representantes del directorio que van a bregar por la seguridad administrativa de la empresa”, dijo Solorza por FM Masters.

Y detalló que el mismo se corresponde con la necesidad de que la empresa tenga “la agilidad suficiente para moverse rápido y tenga un musculo de acción, en este momento donde tenemos el petróleo por encima de los valores previos a la pandemia y hoy se abandona el barril criollo”.

“La energía en el mundo se mueve de una manera muy ágil. Lo importante es tener esas herramientas para no tener pérdidas en regalías y tener una renta que nos asegure buenos negocios. Una empresa estatal está creada para genera renta, para que pueda quedar en la provincia y participar en una cadena de valor”, explicó el funcionario.

Según Solorza “la mayoría de los formatos a nivel nacional de las empresas han cambiado porque cambió la ley. Cuando se privatizaron las áreas petroleras en el país, muchas empresas nacieron como empresas estatales, porque podían declarar áreas petroleras para sí mismas”.

“Un ejemplo es la petrominera en Chubut, donde crearon una empresa con el 51% estatal y después migraron al 99% estatal. La empresa del estado es con la participación del 51% del estado, el caso más importante del país es YPF, se puede migrar a sociedad anónima dependiendo de la capacidad de la empresa”, dijo.

Y afirmó que “la mejor figura jurídica es la que se elija en legislatura. Tener o no una empresa de estas características es necesario. El estado muchas veces no tiene los recursos para asociarse con empresas del primer nivel, y en este contexto la provincia no se puede quedar con las áreas”.

“Cuando salió la ley donde florecieron empresas del estado, el estado reservaba para si las áreas y decía que iba a hacer una empresa 100% estatal y esperar a los grandes capitales, eso cambió. Ahora el estado necesitaría de empresas para poder tener la explotación de las áreas. Hoy la ley le deja un 49% a una asociación de empresas para que aporten el capital”, dijo.