Patricia Blanco y las movilidades pendientes: “Si dependería de mí, sería más ejecutiva”

La representante de los pasivos en la Caja de Previsión Social, Patricia Blanco, pidió a los organismos provinciales “que deben ser responsables de cumplir con la Ley 1285”.

“Cuando manden la documentación deben informar como corresponde, no como a ellos se les ocurre”, advirtió Blanco por FM Masters.

Según la vocal por los pasivos, aún hay 31 movilidades pendientes, lo que genera malestar entre los beneficiarios debido a la demora.

“Los organismos dan información a medias, no informan cómo deben informar, demora el trámite y los jubilados siguen esperando, son trámites que deben hacer, pero todo lo referente al pasivo tiene trabas y demoras”, consideró Blanco.

E informó que le pidió al Presidente de la Caja que emita un comunicado “urgente” informando la forma de pago y las movilidades que se pagaran por boleta complementaria.

“La plata está, pero lleva todo un circuito administrativo que hay que cumplir y tiene demora, hay una pandemia en el medio, y hay un montón de cosas que se deben hacer cargo, pero hay que hacerse cargo de contestar el teléfono y a la gente”, reclamó Blanco.

“Yo atiendo a todo el mundo. Hay cosas que no puedo contestar porque los reclamos que me hacen a mi contra las leyes que sacó la legislatura, ahora me los hacen a mí, y yo también los reclamé y nunca me dieron respuesta. Entonces hay que juntarse e ir a legislatura, o a la Casa de Gobierno, y reclamar”, afirmó.

Y agregó que “si dependería de mí, sería más ejecutiva. Hay decisiones que son políticas. A mí no me gusta hacer esperar a la gente, menos a los jubilados. Necesitan que se los escuche, que se los atienda, hay que tener la gentileza de atenderlos, aunque la respuesta no los deje conformes”.