Pese a la alta demanda de atención de pacientes con Covid, el hospital cuenta con camas disponibles

El Director Médico del Hospital Regional Río Grande, Dr. Cristian Tejedor, subrayó que “tenemos camas disponibles, estamos haciendo todo lo posible para dedicarnos a esto y brindar la mejor atención a estos pacientes”.

En el parte emitido ayer, el médico señaló que los turnos se han reducido al máximo y solo se controlan a pacientes crónicos de oncología y hematológicos, en un sector que está apartado con entrada propia.

El resto de las atenciones ambulatorias se han recortado al máximo para evitar la circulación de personas en el hospital y para utilizar el recurso humano en otras situaciones relacionadas con COVID.

El laboratorio y al área de imágenes están atendiendo con turnos, con una separación de media hora.

En la parte ambulatoria, los pacientes crónicos de cardiología van a ser evaluados en los centros de atención primaria del municipio.

La guardia no está cerrada, pero se solicita conciencia a la hora de asistir a una consulta y que sea realmente necesario, debido a que es un sector pequeño.

“El hospital está preparado. Los protocolos de apertura de salas ya se habían planeado”, aseguró Tejedor por FM Masters.

El hospital tiene dos sectores para pacientes no críticos y se puede disponer de todas las camas si así lo requiera la situación.

Hay 29 pacientes entre sospechosos y positivos, distribuidos en varios sectores acorde a su estado de salud.

Terapia intensiva tiene nueve camas y siete están ocupadas, todos los pacientes están con asistencia respiratoria mecánica.

Hay una sala de terapia intensiva pediátrica que no cuenta con pacientes.

En pediatría se atienden pacientes críticos con enfermedades relacionadas a la pandemia.

En el sector de aislamiento se pueden ubicar otras ocho camas, y contaría con 16, si la situación lo amerita.

Hay 22 camas más en clínica médica, que no está en su máxima capacidad. También hay camas libres de terapia intensiva y con equipos de respiración mecánica, lo mismo que en el área de internación.

La guardia está casi en su totalidad abocada a la atención de paciente con Covid y hay equipos de telefonistas atendiendo a la comunidad.

Hay cerca de 300 llamados por día al 107, el 30% se derivan a médicos reguladores que determinan la situación del paciente, si hay que internarlo o puede permanecer en su domicilio. Luego, otro equipo de médicos los controla permanentemente.

Por día son hisopados 130 pacientes, entre los que tienen síntomas nuevos y sin nexo con sus parientes.

“Si un conviviente de una persona positiva desarrolla síntomas ya es considerado positivo. Los hisopados determinan el tratamiento a seguir, pero no determina que una persona deje de estar aislada. Los hisopados se hacen lo más pronto posible, pero no tenerlo no es condición para no tener tratamiento medico ni estar en condiciones de circular”, afirmó Tejedor.

Y agregó: “Uno esperaba que esto pasase, la adaptación ha sido compleja y hemos instalado los protocolos como nos fue posible”.

El médico insistió en mantener las medidas de prevención de cuidado básicas, como el uso de tapabocas, higiene de manos, y evitar las reuniones sociales.