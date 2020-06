Polémica por el proyecto que pide derogar la Ley de Educación

Por Néstor Schumacher.-

Desde el seno de la legislatura, más precisamente la comisión de educación, se analiza la derogación de la ley Nº 424. Allí, en el artículo 9º de la Comisión Negociadora se plantea, que a los efectos de promover y concretar las convenciones y acuerdos del Convenio Colectivo de Trabajo, se creará una comisión. La misma, sería integrada por ocho miembros, cuatro representantes del Ejecutivo y cuatro del sindicato del sector educativo con mayor cantidad de afiliados, el SUTEF.

Si hilamos más fino, no es secreto el acercamiento de la cúpula gremio y el melellismo (no me atrevería decir con los docentes). Dicha relación podría verse deteriorada a la hora de discutir en el Ministerio de Trabajo, cuando los intereses del oficialismo y el sindicato se confronten. También, si desde el gobierno se apoya la entrada a la discusión de sindicatos con menor cantidad de afiliados pero con respaldo político, pensemos en los legisladores con origen sindical, el vínculo con el SUTEF se podría debilitar.

Vale la pena recordar a la legisladora mandato cumplido, Marcela Gómez, en su momento realizó una presentación que derivó en una resolución ministerial permitiendo la participación de diversos gremios con afiliados docentes en las mediaciones. De derogarse esta ley, se esperarían algunos cambios. Tomando las declaraciones de la legisladora Andrea Freites del Frente de Todos PJ: “se propone un nuevo articulado de la norma, teniendo especial consideración que la mentada Ley fue sancionada en el año 1998. En efecto, han pasado casi 25 años de aquella sanción y la realidad material y objetiva del escenario sindical en el ámbito del sector docente ha variado notablemente y después de escuchar a los gremios me pareció democrático la participación de todos”.

No es nuevo que el bloque del FDT-PJ impulse este proyecto encabezado por la legisladora Freites, quien presidió la Comisión de Educación los últimos 4 años. Como es bien sabido, la relación del SUTEF con el anterior gobierno no existió y esta discusión a la hora de las paritarias (aunque casi no hubo) se daba en los peores términos. Es más, si hacemos algo de historia, en la última etapa de la gestión de la gobernadora Ríos ya se planteaba y todos recordamos los piquetes y cortes de calle del Gremio cuando no dejaban entrar a todos los integrantes de la comisión del sindicato.

La pregunta es ¿logrará esa cámara conformada por buena parte del sector gremial modificar los articulados que pretende la oposición?

Desde acá podría hacer un análisis político de la situación y suponer que el oficialismo, si pretende apoyo en algunas cuestiones, tendrá que ceder ante algún proyecto de la oposición lo que genera una nueva pregunta: ¿será justo es-te proyecto que les puede generar un problema con un aliado como el sindicato docente que ya viene “perdiendo” batallas al quedar suspendido el aumento homologado? Es verdad que los legisladores del sector gremial no son específicamente “del palo” docente; Emanuel Trentino que preside la comisión viene de UTEDIC y la CGT, después la integran Pablo Villegas (MoPoF); Federico Greve (FORJA); Federico Sciurano (UCR); Jorge Colazo (PV); Ricardo Furlan y Andrea Freites (FDT-PJ).

Ahora pensemos, no parece sensato que el gobierno necesite hoy tener un conflicto con los docentes. Queda la espina ante la no inclusión en el servicio esencial, lo que les permitía aplicar para el aumento como los trabajadores de seguridad y salud, a pesar de estar trabajando de forma virtual. También es cierto que el gobierno cuenta con un panorama heterogéneo de personajes políticos, lo que podría llevar a otros roces internos.

El 24 está previsto que los sindicatos participen de la Comisión de Educación e inicie un debate, que seguramente será para alquilar balcones, cuando representantes de trabajadores discutan quién tiene la “banca” con los trabajadores.