PROGRESO: ¿Cómo avanza el plan provincial?

Por Néstor Schumacher.-

La crisis económica que derivó de la pandemia del COVID-19 será temática de debate por lo que queda del año y probablemente el siguiente.

Así también, seguiremos debatiendo sobre las distintas respuestas que el Estado, en todos sus niveles, decidió aplicar para darle un tan merecido respiro a empresas, PyMEs y profesionales que sufrieron los más de 100 días de cuarentena obligatoria.

Tierra del Fuego no fue la excepción a los que tomaron medidas para reactivar la economía. Luego de aprobarse la Ley de Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social, mucho se habló sobre PROGRESO y su posible impacto, pero poco se sabe. Desde Tiempo Fueguino tuvimos acceso al informe del Ministerio de Producción y Ambiente, pudiendo así contarles cómo avanza este ambicioso programa del Gobierno Provincial.

Para empezar, diremos que, de los 2.000 millones de pesos aprobados, la mitad quedó a disponibilidad del Ministerio, mientras que el otro 50% quedó afectado a créditos del Banco Tierra del Fuego. La distribución por ciudad quedó atada a las peticiones; concentradas mayoritariamente a Río Grande.

En términos de rubro, de los 165 casos aprobados por Producción y Ambiente, el 26,1% fue para producción y servicios de apoyo a la producción y comercio se llevó el 19,4%. El rubro más beneficiado fue el de servicios personales y profesionales, con el 37,6%, completando el resto otros servicios con el 17%. Estos 165 proyectos abarcan unos 12,5 millones de pesos y oscilan entre los $50.000 y $70.000 en lo que refiere a insumos y habilitaciones de forma correspondiente. Para el caso de pagos de salario están previstos hasta $17.000 pesos por trabajador, pudiendo ir desde los $30.000 hasta el cuarto de millón de pesos como tope.

En total se presentaron, aproximadamente, unos 900 casos de subsidios. La gran mayoría son para el desarrollo humano y economías populares con 600. En lo que refiere al sector turístico, sean alojamientos o gastronomía, hay 90 casos que son procesados, en este caso, por el INFUETUR. Lo referente a servicios, comercio y producción, abarca unos 275 casos.

Ahora, hablemos de los créditos. Ahí tenemos unos 518 casos, repartiéndose un 87,5% en la esfera del Ministerio y un 12,5% en la del INFUETUR. Para los comercios el tope es de $600.000 y para hotelería y turismo de hasta dos millones y medio. Producción y servicios tendrá un tope de 5 millones de pesos, siempre y cuando el solicitante del crédito tenga la capacidad de facturación correspondiente.

En lo que refiere a tiempos de pago quiénes ya hayan accedido al beneficio tendrán 6 meses de gracia en general, salvo dos excepciones: el turismo tendrá 10 meses y las obras de infraestructura un año.

Siguiendo sobre los créditos, es necesario recalcar que la tasa no es la misma siempre: los que son hasta $600.000 cuentan con una tasa del 12% y los que lo superen del 20%. Las cuotas varían según el monto, pero se extienden entre los 24 y 48 meses.

¿Cuánto demoran en darme el subsidio o crédito? En el caso del subsidio el plazo ronda los 10 días para hacer efectivo los montos. Los destinatarios van desde personas físicas a jurídicas y cuentan con cierta documentación presente en la web de la provincia. En el tema créditos la cosa es más compleja: depende de la presentación de la documentación y los propios tiempos del banco.

Pasando al Banco Tierra del Fuego, desde el mismo nos informan que se aprobaron el 40% de las carpetas ingresadas y otro porcentaje permanece en análisis. De cumplir con todos los requisitos, estas también serían aprobadas. Aquí, el sistema es distinto: el banco brinda un crédito a tasa del 31% y el Gobierno se hace cargo de subsidiar un 7% de la misma, con un tiempo de gracia de 6 meses.

Vale aclarar que no todos los comentarios, al consultar a empresarios locales, han sido positivos. En muchos casos se plantea que el banco “es para unos pocos”, considerando que no se toman en cuenta las situaciones de las empresas y comerciantes a la hora de brindar los créditos para los que ya disponen de fondos. Para algunos de estos empresarios pesa en el directorio del BTF la presencia de “paracaidistas” que no saben ni donde queda la provincia.

Otro crédito que se anunció en su momento fue de carácter nacional. Los ATP nacionales buscaban asistir a la hora del pago de salarios a los empresarios más afectados por la cuarentena obligatoria. Muchos de los que trabajan en el sector turismo accedieron a esta alternativa para cubrir salarios y hacer frente a los impuestos, teniendo que devolver los préstamos en agosto. El problema es, que el turismo en agosto no comenzará a operar de forma rentable, por lo menos en Ushuaia, dependiente del turismo nacional e internacional. Algunos de los empresarios consultados que accedieron a este beneficio reclaman que en julio ya no se abonó el 50% prometido por Nación, sino que se depositó el 30% y el 17 del mes, haciendo que el pago de salarios fuese absorbido en su totalidad por los entes privados.

Hasta ahora hablamos de estadísticas, tipos de beneficios y los rubros alcanzados. Lo cierto es que PROGRESO recién comienza su marcha y ha entregado una pequeña parte de los fondos disponibles. Los subsidios, como muchos intuían, están apuntados a los pequeños emprendimientos de la provincia o monotributistas, más con el fin de darles un paliativo para mantenerlos funcionando.

En los créditos veremos algunas variables de reacondicionamiento o adaptación para hacer frente a cómo cambiarán las actividades en la era post-pandemia. La inyección de dinero líquido en la calle ciertamente reactivará la economía de consumo, pero es una aplicación con impacto al corto plazo; deberá estar acompañada por una serie de medidas en conjunto entre Provincia y Municipios para replicar en una genuina reactivación.

Pensemos que la economía argentina y fueguina ya venía vapuleada antes de la existencia del Corona Virus y sin cambios reales de fondo, podría desencadenar en los mismos problemas de hoy al mediano plazo, una vez que el dinero de los créditos se termine y llegue la hora de pagarlos.