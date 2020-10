Puerto de Ushuaia: ¿Hubo o no hubo obras?

Murcia asevera que el Puerto desde 1999 no se han realizado obras. Sin embargo, la gestión anterior realizó un dragado para aumentar el calado y cantidad de navíos de gran porte. ¿Quién tiene la razón?

Por Néstor Schumacher.-

Hace unos días en una nota radial el presidente del Puerto de Ushuaia, Roberto Murcia aseguraba que “la última obra que se había hecho fue en el año 1999” cosa que me generó algunas dudas y como dije antes, decidí investigar un poco al respecto.

Si, es verdad que la última obra proyectada por el gobierno nacional se frustró rápidamente, tal es así que la empresa cobró el anticipo de obra y abandonó el proyecto (por lo menos fue la información que circuló en ese momento).

Aprovechemos para hacer un poco de historia e ir a algunos detalles. La primera reunión entre Provincia y Nación, se realizó el 25 de diciembre de 2015. En esa reunión, participaron responsables de Puertos y Vías navegables con el objetivo de gestionar la ampliación del puerto que estaba contemplado en el presupuesto nacional hacía varios años. Al año siguiente y luego del estudio de prefactibilidad económica, se procedió al llamado a licitación en el mes de enero de 2017 por el Ministerio de Transporte de Nación. Esa obra preveía la ampliación de 251 metros, más la renovación de redes de electricidad, agua potable, sistema de lucha contra incendios y reparación de la carpeta de rodamientos.

La empresa a la que se le adjudicó la obra fue COPRESA S.A, que después de reiterados incumplimientos se rescindió el contrato en agosto de 2018; pasan-do a una instancia legal ya que la misma también reclamaba incumplimientos en los pagos por parte de la Nación.

Esta obra, había sido un compromiso ante los empresarios armadores de los grandes cruceros por parte de las autoridades nacionales y provinciales para que llegaran buques de mayor porte. Para que estas embarcaciones, con una eslora (largo) superior a los 320 metros, era necesario la ampliación del muelle, no tanto por el frente de atraque sino por la necesidad de mayor profundidad o calado. Claro que, al frustrarse la ampliación del muelle, tal cual estaba previsto, se decidió hacer un trabajo en tiempo récord de dragado garantizando la profundidad para el arribo de los grandes cruceros.

Según se desprende de informaciones mediáticas de esa época, para poder realizar este dragado, no habiendo profesionales ni experiencia en la provincia, se logró un convenio con la Administración General de Puertos de Buenos Aires (AGP). Mediante el cual, ellos brindarían profesionales para la elaboración del pliego técnico de dragado, asistencia técnica en la comisión de preadjudicación y supervisión hasta la finalización del trabajo.

Según el ex presidente del Puerto en la gestión anterior, Marcelo Lagraña, “se dragó un área al sur de 400 x 100 metros garantizando una profundidad de 9,60 metros y un área de 300 x 100 metros en el lado norte garantizando una profundidad de 8,90 metros. Por otra parte se trabajó con el servicio de Hidrografía Naval que es la autoridad verificó y certificó los trabajos batimétricos para dar el final de obra a la empresa SUDAMERICANA DE DRAGADO S.A. y el importe pagado para tal fin fue de un millón y medio de dólares”.

“Este dragado, que se cumplió en tiempo récord, nos dio la posibilidad de cumplir con las líneas de cruceros y también sirvió para dar un mayor margen de maniobras a los buques, dando mayor seguridad en atraques y zarpada. Además, nos dio a nosotros como puerto la posibilidad de ubicar mayor cantidad de buques amarrados a muelles, inclusive durante varios días se operó con 7 buques de pasajeros” dijo Lagraña.

En otro orden de cosas, desde el puerto aseguran que durante la gestión anterior, se firmó un convenio con la AGP. Transitando el mes de enero de 2019, dicho acuerdo coordina la prestación de servicios tales como: elaboración del pliego técnico (en este caso se pidió que hagan el proyecto ejecutivo para ganar tiempo aprovechando todos los estudios y antecedentes de la obra que se rescindió). Asesoramiento técnico en el análisis de las ofertas y la inspección técnica hasta la finalización de los trabajos.

Para estos aspectos, se contrató a la empresa Orengo y Asociados, Estudio de Ingeniería Portuaria, para que realice una serie de estudios de cálculos sobre la infraestructura actual. A su vez, debían definir que tipo de defensa sería conveniente colocar para disminuir el esfuerzo que sufre en las maniobras de atraque de cruceros.

¿Por qué explico todo esto que parece muy técnico? Cuando se habla de una obra de estas características, no es solo llamar a licitación y decir “nosotros hicimos”. Hay un circuito y protocolo de pasos previos a cumplir. Lo ideal, hubiese sido decir “nosotros continuamos la obra iniciada y vamos a terminar-la”. Pero claro, a veces olvidamos que estamos en Tierra del Fuego y no Suiza. Después del “paréate” de la pandemia, la presencia en los medios con acción y no palabras vacías siempre rinde; por lo que en muchos casos se escatiman los “detalles”.

Las preguntas que nos podríamos hacer son: ¿Cuenta el dragado como una obra? ¿O el costo de 1,5 USD millones pasa desapercibido? Si analizamos desde otro punto de vista, teniendo en cuenta lo administrativo del proceso li-citatorio, el mismo deriva de un convenio nacional sin costo alguno para el erario fueguino. ¿Esto contaría como una acción concreta de obra?