Qué se busca lograr con la Ley de Emergencia Educativa

Por Néstor Schumacher.-

En los últimos días comenzó a circular en el ámbito legislativo un proyecto impulsado desde el bloque de la UCR que busca declarar la emergencia educativa. Ante este planteo, surgen varios puntos interesantes de debate, así como terminología que puede derivar en un debate que involucra al ejecutivo, legislativo y gremios docentes.

El legislador Federico Sciurano, defendió el proyecto al sostener que se debe poner en la agenda pública la discusión sobre una posible emergencia educativa y considerar a la misma como servicio esencial por la situación de pandemia. “Debido a que consideramos que es obligatorio un acceso igualitario a la misma y que la interrupción total de toda actividad educativa es un suspenso al ejercicio de derechos consagrados por la Constitución”.

Empecemos el análisis de los artículos planteados en el proyecto de ley:

Artículo 2°- Actividad esencial. “La declaración de emergencia educativa implica considerar a la educación como actividad esencial, debiendo garantizar el derecho a la educación, conforme pautas y protocolos determine el órgano de aplicación”.

Apenas arrancamos, tenemos el primer problema. Si nos basamos en los convenios N° 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, agencia dependiente de Naciones Unidas, “la educación es un derecho, no un servicio esencial”. El Comité de Libertad Sindical parte del organismo internacional determinó lo siguiente dado que “su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población”. Esto ya tuvo un intento trunco: allá por la gestión de Cóccaro y posteriormente Ríos, un grupo de padres intentó establecer la esencialidad del servicio durante el período de la “carpa docente”, sin mayores avances.

Si vamos al caso, el servicio educativo se brindó, pero de forma no presencial. Si bien es cierto que no todos los alumnos tienen acceso a conectividad de calidad para acceder a sus clases, la provincia cuenta con uno de los índices de acceso a bienes y servicios de las TIC más altos del país. En Ushuaia-Río Grande, como mide el INDEC este dato, más del 80% tiene acceso a una computadora y el 90% a internet, superando la media patagónica de 69% y 89% ,y la provincia está un percentil por debajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en acceso a internet. Después podemos debatir la calidad del servicio, como he hecho en otros artículos.

Para el Estado Provincial, las clases se dictaron. Recordemos aquel bono de $2.000 pesos para que los docentes pudiesen afrontar su factura de internet. Si bien lo critiqué en su momento, es un antecedente que demuestra existencia del servicio educativo de forma oficial.

Hacer referencia a una falta de servicio educativo, es desmerecer el trabajo docente. En muchos casos sin preparación por falta de cursos y actividades estatales, y falta de recursos como podrían ser cámaras, micrófonos, espacios preparados en los hogares; los maestros y profesores le “pusieron el pecho” a la situación, y en muchos casos dinero de sus salarios, haciendo lo que pudieron para que los chicos no pierdan el año.

El bloque de la UCR propone que “el Ministerio de Educación reorganice el calendario escolar, adapte contenidos curriculares, disponga de reapertura parcial o total de los establecimientos educativos y establezca la coexistencia de la modalidad virtual o estudios a distancia”. Así también, requiere que se disponga “de planes de contingencia orientados especialmente a abordar de manera integral las trayectorias educativas discontinuas con la finalidad de garantizar los núcleos de aprendizaje prioritarios, con especial énfasis en la reducción de las desigualdades educativas que pudieran haberse incrementado desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.

A primera vista, parecería que estamos hablando de extender el calendario a los meses de verano, a fin de asegurar que se dieron los programas completos, o adaptarlo de tal forma que sobre todo los chicos que hacen el cambio de primario a secundario no se vean tan afectados.

Otro punto que hace ruido, al menos a mí, es la reapertura. Si bien los países europeos determinaron a través de estudios que los niños y adolescentes no sufren de contagios, el movimiento de personas siempre aumenta la transmisión del virus. Pensemos en padres y madres que trasladan a sus hijos a las escuelas, docentes y personal no docente que se movilizan a su lugar de trabajo, mayor congestión en el transporte público, etc.

El virus no sólo se transmite por personas, sino por objetos y superficies. Si bien hay protocolos, no hay una metodología científica que nos permita demostrar fehacientemente si son efectivos o cuál es el nivel de riesgo/recompensa al que se estaría sometiendo a la sociedad. Pensemos que la provincia sigue en APSO, quizá pasando su pico que rondó el mes de octubre, pero con una cantidad de casos considerables comparado con otros lugares del país que ya se encuentran dentro de la fase de distanciamiento social y todavía están analizando un sistema semi-presencial como la Ciudad de Buenos Aires.

Si vamos al caso, la Ley Provincial N° 859, sancionada por la Legislatura el 17 de diciembre de 2011, establece dentro de las competencias del Ministerio de Educación las antes mencionadas facultades que la nueva ley busca darle en su quinto artículo.

El debate sobre la educación siempre es enriquecedor y puede dar la oportunidad de mejorar el servicio. En este caso, da la sensación que la ley es más para establecer el tema en agenda, que con un objetivo concreto que modifique reglamentación o formas.

Las facultades que se buscan brindar ya existen y plantear al servicio como esencial abre la puerta a un conflicto entre Ejecutivo y sindicatos, que hoy se encuentran en relativa calma. Debemos asegurar un acceso a la educación que sea de calidad e igualitario para todos y todas las jóvenes, pero adaptarnos al contexto en el que nos encontramos.