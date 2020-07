Quienes lleguen a la provincia en los vuelos humanitarios deberán costearse el hotel para cumplir la cuarentena

Así lo dispuso el Gobierno provincial. Quedan exceptuados los que viajen por derivación médica comprobada. Es debido a que en su gran mayoría el personal sanitario y policial está afectado a la tarea que demanda el nuevo panorama que se presenta en Tierra del Fuego por el COVID-19.

La nueva situación por el COVID-19 ha obligado a que el Ministerio de Salud deba afectar a la mayor cantidad de agentes sanitarios a realizar un seguimiento permanente y asistencia de los casos confirmados, sospechosos, y gestionar las acciones tendientes a evitar una propagación mayor del virus.

Sumado a esto, la Policía provincial se encuentra no solamente acompañando esta tarea, sino también realizando controles que corresponden a las nuevas medidas adoptadas, sobre todo en la ciudad de Río Grande.

Debido a esto, el servicio de control domiciliario de cada persona que esté llegando a la provincia en los vuelos humanitarios se verá perjudicado, por lo que a partir de ahora todos los pasajeros que utilicen estos vuelos deberán cumplir con el aislamiento obligatorio en un establecimiento hotelero, costo que correrá por cuenta de cada pasajero excepto los que lleguen por prescripción médica o derivación. Esto se dispone hasta tanto se resuelva el cuadro provincial actual.

A continuación se aportan los links de los establecimientos hoteleros abiertos:

https://findelmundo.tur.ar/es/alojamientos/ushuaia

https://findelmundo.tur.ar/es/alojamientos/rio-grande

https://findelmundo.tur.ar/es/alojamientos/tolhuin

Se recuerda también que ningún ciudadano de Tierra del Fuego podrá viajar a ningún lugar del país a menos que sea por derivación médica comprobada, de lo contrario, si viaja por otro motivo necesario, no podrá volver a la provincia usando estos vuelos humanitarios.

De esta manera se mantiene un trabajo coordinado con la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que, además, quien no tenga domicilio en Tierra del Fuego no pueda subir al avión en la ciudad de Buenos Aires.