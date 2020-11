Raimbault: “Por primera vez el presupuesto judicial para el 2021 será mayor al de salud”

El ex legislador Manuel Raimbault es también uno de los aspirantes al Superior Tribunal de Tierra del Fuego, luego de que se aprobara en Legislatura la ampliación de los miembros de 3 a 5.

Pero según Raimbault, el proceso de selección de jueces se discute desde “la visión política en las prioridades que condiciona a la selección en sí misma”.

“Es la discusión principal que tiene gran parte de la sociedad y genera tensión entre la agenda política y la agenda comunitaria. No sé si es el momento para establecer como prioridad la ampliación del STJ. La situación que estamos viviendo lleva a tener otro tipo de prioridad, tenemos 40% de pobreza, casi 180 muertos en dos meses por COVID-19 y por primera vez el presupuesto judicial para el 2021 será mayor el de salud. Eso gráfica un sistema de prioridades que esta desenfocado”, dijo Raimbault por FM Masters.

Y agregó: “La necesidad es una discusión de políticas judiciales en el buen sentido porque siempre cuando se discute la ampliación también se discute políticas judiciales, no es una cuestión administrativa. No valoro negativamente la discusión”.

Para el ex legislador, “fue importante la discusión que llevó el gremio del poder judicial, fue la mejor organización que estableció cuestionamientos y reflexiones del proceso que transitamos y fueron valiosas las cuestiones que mencionaron. Hablan de un proceso que puede estar en discusión la independencia judicial”.

“Seguramente los que se presentan tienen los mejores antecedentes y son buenos profesionales, pero solo es el conocimiento sino también el pensamiento”, aseguró.

Y pidió “tener cuidado ya que no solo se discute un cargo sino también el horizonte, la consolidación de políticas públicas, el árbitro político de los próximos veinte años y no es poca cosa”.

“Todos saben quién va a ganar, pero llegamos al punto que se transita un concurso sin ni siquiera haber aprobado la vacante. ¿Que pasa si la legislatura no aprueba el presupuesto o lo aprueba en otro sentido?”, cuestionó.

Y señaló que “tenemos vacantes en los juzgados contravencional desde hace cinco porque no había presupuesto. También tenemos vacantes en el juzgado multipuerta de Tolhuin porque no hay presupuesto, o las reformas principales procesales del Código Procesal Penal se postergan porque no hay presupuesto”.