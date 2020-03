View this post on Instagram

12 mil perros sueltos en Ushuaia, según un estudio realizado en la capital de TDF, los barrios más afectados Andorra, El Escondido y el Pipo. Una problemática que aún las autoridades municipales no logran resolver. MÁS INFO en Crónicas Fueguinas #noticias #perrossueltos #ushuaia #riogrande #tolhuin #cronicasfueguinas #tierradelfuego #zoonosis #municipalidadushuaia #andorra #elescondido #barrioriopipo