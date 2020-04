20 ml fueguinos cobraran bono del ANSES

Un poco mas de 20 mil fueguinos recibirán los $10 mil del Ingreso Familiar de Emergencia, segun los datos aportados por el director del ANSES, Alejandro Vanoli, la provincia de Buenos Aires tiene la mayoría de inscriptos y Tierra del Fuego está en el otro extremos con la menor cantidad de beneficiarios.

Vanoli explicó cómo se reparte dicho beneficio por provincia: «En Buenos Aires casi 2,9 millones de personas reciben el beneficio, en Córdoba mas de 650 mil, en Santa Fe mas de 600 mil y en provincias como Tucuman, Salta, Mendoza o Chaco el IFE llegara a más de 300 mil personas». En tanto, del otro lado de la columna aparece Tierra del Fuego, con 20 mil beneficiarios.

Además, Vanoli confirmó que el próximo 22 de abril se abrirá una nueva inscripción para ser tomado en cuenta en el beneficio a la que podrán acceder aquellas personas cuya situación socioeconómica haya cambiado debido a la crisis producto del coronavirus Covid-19.

El IFE es un beneficio de $10.000 que otorga el Gobierno de la Nación a trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B.

Según se indica en la página del ANSES, los requisitos para acceder al mismo son los siguientes: Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años. Tener entre 18 y 65 años de edad.

Ademas que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: Un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado. Ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos. Una prestación de desempleo. Jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.